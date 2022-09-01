Tokatköy'de polisler ile bölge halkı arasında tansiyon yükseliyor! Biber gazlı müdahale sonrası vatandaş çatılara çıktı - Son Dakika
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Tokatköy'de polisler ile bölge halkı arasında tansiyon yükseliyor! Biber gazlı müdahale sonrası vatandaş çatılara çıktı

01.09.2022 11:35

İstanbul'un Beykoz ilçesi Tokatköy mahallesindeki kentsel dönüşüm projesi kapsamında bölgede büyük bir gerilim yaşanıyor. Gece saatlerinde evlerinin kapıları kırılan ve eşyalarıyla birlikte dışarı çıkarılan bölge halkı, mahallelerini terk etmeyip emniyet güçlerine karşı direnirken çatılara çıkıp da protestoda bulundu. Polis ekipleri müdahalenin dozunu artırarak biber gazlı müdahalede bulundu.

İstanbul'da kentsel dönüşüm projesi nedeniyle günlerdir tansiyonun yüksek olduğu Beykoz Tokatköy mahallesinde gece saatlerinde daha önce hiç yaşanmayan olaylar yaşandı.

KAPILARI KIRILIP EŞYALARIYLA BİRLİKTE SOKAĞA ATILDILAR

Projeye karşı başlatılan hukuki sürecin devam etmesine ve mahkemelerden çıkan durdurma kararlarına rağmen vatandaşların evlerinin kapıları kırıldı ve eşyalarıyla birlikte dışarı çıkarıldılar.

Tokatköy'de tansiyon yüksek! Kentsel dönüşüm için yüzlerce polis mahalleye geldi, vatandaş çatılara çıktı

MAHALLENİN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI KAPATILDI

Sabaha karşı yüzlerce çevik kuvvet polisi ile çok sayıda TOMA ve zırhlı aracın geldiği mahallede neredeyse her sokağa polis barikatı kuruldu. Mahallenin giriş ve çıkışları kapatıldı.

Tokatköy'de tansiyon yüksek! Kentsel dönüşüm için yüzlerce polis mahalleye geldi, vatandaş çatılara çıktı

POLİS BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİ, VATANDAŞ ÇATILARA ÇIKTI

Evlerinin boşaltılmasına tepki gösteren vatandaşlar çatılara çıkarken, polis ekipleri direnen insanlara biber gazıyla müdahale ederek bölgeden uzaklaştırdı.

Tokatköy'de tansiyon yüksek! Kentsel dönüşüm için yüzlerce polis mahalleye geldi, vatandaş çatılara çıktı

DİSK BASIN-İŞ'TEN AÇIKLAMA

Gazetecilerin mahalleye girişine de engel olunması üzerine Twitter hesabından bir açıklama yapan DİSK'e bağlı Basın-İş Sendikası "Kolluğun güvenli bölge dediği şey halkın haber alma hakkına müdahaledir. Gazetecilerin bu hukuksuz gerekçelerle işini yapmasını engellemek artık kabul edilemez bir hal almıştır. Emniyet bu durumu sürdürdüğü her dakika suç işlemeye devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

Tokatköy'de tansiyon yüksek! Kentsel dönüşüm için yüzlerce polis mahalleye geldi, vatandaş çatılara çıktı
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SON DAKİKA: Tokatköy'de polisler ile bölge halkı arasında tansiyon yükseliyor! Biber gazlı müdahale sonrası vatandaş çatılara çıktı - Son Dakika
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