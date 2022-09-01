İstanbul'da kentsel dönüşüm projesi nedeniyle günlerdir tansiyonun yüksek olduğu Beykoz Tokatköy mahallesinde gece saatlerinde daha önce hiç yaşanmayan olaylar yaşandı.
Projeye karşı başlatılan hukuki sürecin devam etmesine ve mahkemelerden çıkan durdurma kararlarına rağmen vatandaşların evlerinin kapıları kırıldı ve eşyalarıyla birlikte dışarı çıkarıldılar.
Sabaha karşı yüzlerce çevik kuvvet polisi ile çok sayıda TOMA ve zırhlı aracın geldiği mahallede neredeyse her sokağa polis barikatı kuruldu. Mahallenin giriş ve çıkışları kapatıldı.
Evlerinin boşaltılmasına tepki gösteren vatandaşlar çatılara çıkarken, polis ekipleri direnen insanlara biber gazıyla müdahale ederek bölgeden uzaklaştırdı.
Gazetecilerin mahalleye girişine de engel olunması üzerine Twitter hesabından bir açıklama yapan DİSK'e bağlı Basın-İş Sendikası "Kolluğun güvenli bölge dediği şey halkın haber alma hakkına müdahaledir. Gazetecilerin bu hukuksuz gerekçelerle işini yapmasını engellemek artık kabul edilemez bir hal almıştır. Emniyet bu durumu sürdürdüğü her dakika suç işlemeye devam etmektedir" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Tokatköy'de polisler ile bölge halkı arasında tansiyon yükseliyor! Biber gazlı müdahale sonrası vatandaş çatılara çıktı - Son Dakika