Beykoz'a Boğaz'a Nazır Sosyal Yaşam Merkezi - Son Dakika
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Beykoz'a Boğaz'a Nazır Sosyal Yaşam Merkezi

05.09.2022 12:53
Beykoz'a Boğaz'a Nazır Sosyal Yaşam Merkezi

İstanbul'un Beykoz ilçesinde yer alan âtıl durumdaki Çubuklu Arabalı Vapur İskelesi binası yenilenerek, İstanbullulara açık sosyal yaşam merkezi olarak hizmete açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Moda İskelesi’nden sonra Beykoz’a da bir sosyal alan kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde yer alan atıl durumdaki Çubuklu Arabalı Vapur İskelesi binası yenilenerek, İstanbullulara açık sosyal yaşam merkezi olarak hizmete açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, Moda İskelesi'nden sonra Beykoz'a da bir sosyal alan kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çubuklu Arabalı Vapur İskelesi Sosyal Yaşam Merkezi, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve İBB İştiraki Şehir Hatları AŞ Genel Müdürü Sinem Dedetaş'ın katıldığı bir törenle hizmete açıldı.

Törende konuşan İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, "150 Günde 150 Proje" çalışmasıyla 3 yıldır yapılan hizmetleri birer birer İstanbullularla buluşturduklarını belirterek, "2022 bütçemizin yaklaşık yarısını yatırımlara ayırdık. Bu kapsamda ulaşım yatırımlarına ve denizin toplu ulaşımdaki yapını arttırmaya yönelik yatırımlara çok önem veriyoruz. Bu kapsamda, İstanbul'un sosyal yaşamına, kültür ve sanat hayatına da dokunmaya gayret ediyoruz. Moda İskelesi'nden sonra bugün de Beykoz'a da bir sosyal alan kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Şehir Hatları A.Ş. Genel Müdürü Sinem Dedetaş da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun atıl binaların vatandaşların hizmetine açılması yönünde bir vizyonu olduğunu hatırlatarak, "Atıl haldeki bu binayı, ortak akılla nasıl İstanbul'a yönelik bir merkez haline getirebiliriz diye düşünerek, sosyal yaşam merkezi olarak projelendirdik" diye konuştu.

VAPUR KAFE, KİTAPLIK VE ÇALIŞMA ALANI BİR ARADA

Beykoz Çubuklu Feribot İskelesi'nin yanında denize sıfır konumda ve bahçesi de olan Sosyal Yaşam Merkezi, konuşmaların ardından kurdele kesilerek hizmete açıldı. Atıl durumdaki Çubuklu Arabalı Vapur İskelesi Binası; eğitim ve toplantı salonu, çoklu çalışma alanları, Yeşil İstanbul Doğa Bilimleri Kitaplığı, Vapur Kafe ile sosyal bir alana dönüştü.

Sektörel açıdan farklı iş alanlarında çalışan insanları bir araya toplayan, yaşanan etkileşim sayesinde yeni iş bağlantıları kurulmasını sağlayan, mutlu ve yaratıcı bir ofis anlayışı sunan şık bir çalışma ortam sunan bina, çok fonksiyonlu bir mekan oldu.

TÜM İSTANBUL'UN HİZMETİNDE

Projeyle; iskele aynı zamanda bir kamusal alan işlev gördü, ulaşım hizmetinden faydalanan kişiler haricinde isteyen tüm vatandaşların faydalanabileceği, bir oturum ve faaliyet alanı oluşturuldu. Kamusal alanlar, kaliteli hizmet alanına dönüşürken, deniz ulaşımının etkileşimini de arttırdı. Beykoz bölgesinde sahil şeridinde, ücretsiz kültürel ve sosyal faaliyetlerin de düzenleneceği, keyifli zaman geçirebileceği, çalışabileceği bir sosyal yaşam merkezi sağlandı.

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Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Moda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beykoz'a Boğaz'a Nazır Sosyal Yaşam Merkezi - Son Dakika

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