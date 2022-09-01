İstanbul Beykoz'da kentsel dönüşüm gerilimi sürüyor! Vatandaşlar zorla dışarı çıkartıldı - Son Dakika
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İstanbul Beykoz'da kentsel dönüşüm gerilimi sürüyor! Vatandaşlar zorla dışarı çıkartıldı

01.09.2022 09:35

İstanbul'un Beykoz ilçesinde kentsel dönüşüm gerginliğinin uzun süredir devam ettiği Tokatköy Mahallesi'ne gece saat 03.00 sularında gelen polis ekipleri binaların kapılarını kırarak içeri girdi ve vatandaşları zorla dışarı çıkarttı. Evlerinden zorla çıkartılanları görenler duruma binaların çatısına çıkarak tepki gösterdi.

İstanbul'da Beykoz Tokatköy Mahallesi'nde belediyenin kentsel dönüşüm çalışmalarında gerginlik tırmanıyor. Geçen hafta yaşananlardan ayrı şekilde bu sefer polisler sabah erken saatlerde değil, gece saatlerinde, 03.00 sularında mahalleye gelmeye başladılar.

KAPILARI KIRIP VATANDAŞLARI ZORLA DIŞARI ÇIKARTTILAR

Sabah saatlerinde ise yıkım işlemleri için tahliyeler başlatıldı. Fakat bazı evler boş değildi ve içlerinde oturanlar vardı. Beykoz Belediyesi tarafından yıkım emri verilen binaların kapıları kırılarak içeri girildi, vatandaşlar zorla dışarı çıkartıldı.

EŞYALAR SOKAĞA ATILDI

Bu sırada yine evlerinin çatısına çıkarak tepki gösterenler de oldu. Bazı vatandaşların eşyaları ise belediye görevlileri tarafından sokağa atıldı.

"TOPLAM 90 TANE DAVAMIZ VAR"

Mahalleden görüntüleri de paylaşan bir semt sakini yaşanan olaylarla ilgili Sözcü gazetesine şu açıklamalarda bulundu; "Öncelikle kentsel dönüşüm için imar planı gerekiyor. Zaten burası rezerv alan ilan edildi. Bizim toplam 90 tane davamız var. Bunun içinde yıkım ve tahliye için yürütmeyi durdurma davaları da var. Ana davada bilirkişi rapor hazırladı ve hukuka aykırılığı ortaya koydu. Zaten bundan sonra hızlandılar. Taciz, baskı arttı. Çünkü bir an önce hiçbir engelle karşılaşmadan burayı yıkıp bitirmek istiyorlar. İmar planının iptal olmasından korktular. Rezerv yapı ilan edilmesiyle ilgili birdava da var. Bilirkişi atandı bu davada da. 28 Eylül'de gelecek o da. Yani asıl amaç burayı 28 Eylül'e kadar bitirmek.

"İKİ TANE DAVASI OLAN BİR AİLENİN EVİNİ TAHLİYE EDİP YIKTILAR"

Mahkeme, yürütmeyi durdurma kararlarını da 28 Eylül'den sonrasına attı. Belediye de bunu fırsat bilip yürütmeyi durdurma dahi olsa, hukuki süreç devam etse dahi evleri yıkmaya girişti. Pazartesi mesela, yürütmeyi durdurmayla ilgili iki tane davası olan bir ailenin evini tahliye edip yıktılar. Şimdi mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı gelirse ne olacak?"

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