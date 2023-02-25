İstanbul'un bilim yuvalarında endişelendiren görüntüler

İSTANBUL Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi binalarında öğrenciler tarafından çekilen görüntüler endişe yarattı. İki fakülte içerisindeki çeşitli binalarda hem dış cephelerde hem de binaların içinde bulunan kolon, kiriş ve duvarlarda çatlaklar ve dökülmeler görüldü. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ve çalışanları basın açıklaması yaparak depremde çökme riskine karşı harekete geçilmesini istedi.

Fatih'te bulunan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi (ÇAPA) ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi binalarında zamanla oluştuğu tahmin edilen tahribat dikkat çekti. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi içinde yer alan ve monoblok olarak da bilinen Cerrahi Tıp Bilimleri binasının zemin katındaki morg bölümünde; betonun döküldüğü, kiriş ve duvarların çatladığı, beton içindeki demirlerin paslandığı ve dışarı çıktığı; bazı noktalarda ise duvarların birbirinden yaklaşık 4-5 santimetre ayrık olduğu görüldü. Binanın dış cephesindeki çatlakların ise sıva benzeri bir ürünle kapatıldığı dikkat çekti. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da bulunan Tıp Fakültesi binalarında da benzer yıpranmaların olduğu görüldü. Bir kısmında tadilat çalışması yapılan Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı binasının dış cephesinin tamamında bulunan çatlak ve dökülmeler riskin boyutunu gözler önüne serdi. Çoklu bloklardan oluşan, ana bina içerisinde de çatlak ve dökülmelerin yoğun olduğu görüldü.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ VE AKADEMİSYENLERİ BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ve çalışanları binaların olası bir depremde çökme riskine dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada konuşan Anesteziyoloji Ana Bilim Dalı öğretim görevlisi Ayşen Yavru, "Bulunduğumuz hastaneyi, evimizden daha çok yaşadığımız yeri bir an evvel sağlamlaştırmak, buradan nasıl canlı çıkabileceğimize dair bir umut yeşertmek için buradayız. Bildiğiniz gibi Suriçi'nde pek hastane kalmadı, hastaneler periferde (dış bölge) konumlanıyor. Burada yalnızca Çapa yani İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi kaldı. Her ikisi de son derece kötü durumda" ifadelerini kullandı.

DERS GÖRDÜĞÜMÜZ BİNALARDA GÖZLE GÖRÜLEBİLİR ÇATLAKLAR FARK EDİYORUZTıp Fakültesinde dördüncü sınıf öğrencisi olduğunu belirten Emre Ali Alın, "Ders gördüğümüz binalarda gözle görülebilir çatlaklar ve eksiklikler fark ediyoruz. Yerinde güçlendirme olsun, bütün çalışmalar hızla tamamlansın istiyoruz. Özellikle eski dahiliye binası hasarlı ve raporlu durumda. Endişeliyiz fakat sadece kendimiz adına değil, olası bir afet durumunda Çapa'nın hizmet vermek zorunda olması ve içindeki hastaların başka bir yere gönderilememesi. Bu sadece çalışan ve öğrenciler için değil herkes için büyük bir sorun" ifadelerini kullandı.

BAŞIMIZA BİR ŞEY GELMESİN DİYE DUA EDEREK GÜNÜMÜZÜ GEÇİRİYORUZİntörn Doktor Elif Özerdem ise, "Şuan çalıştığım monoblok binası hakkındaki şikayetlerden haberiniz vardır. Bina içerisindeki bir sürü kırık ve çatlakla gün boyunca başımıza bir şey gelmesin diye dua ederek günümüzü geçiriyoruz. Acilen binanın kapatılmasını, bizlerin ve hastalarımızın korunmasını istiyoruz" İfadelerini kullandı.