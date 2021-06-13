Üye Girişi
İSTANBUL'UN BİLİNMEYENLERİ ARŞİVDEN RAFLARA TAŞINDI - Son Dakika

İSTANBUL'UN BİLİNMEYENLERİ ARŞİVDEN RAFLARA TAŞINDI

13.06.2021 15:16

Tarihi arşiv, eski eserler ve kitabeler uzmanı olan Cemaleddin Server Revnakoğlu'nun yarım asırdır arşivde saklanan İstanbul notlarını, Prof. Dr. Mustafa Koç gün yüzüne çıkardı.

Tarihi arşiv, eski eserler ve kitabeler uzmanı olan Cemaleddin Server Revnakoğlu'nun yarım asırdır arşivde saklanan İstanbul notlarını, Prof. Dr. Mustafa Koç gün yüzüne çıkardı. İstanbul için rehber niteliği taşıyan kitap, raflardaki yerini aldı.

Fatih Belediyesi katkıları ile Prof. Dr. Mustafa Koç tarafından derlenen 'Revnakoğlu'nun İstanbul'u-İstanbul'un İç Tarihi: Fatih' adlı çalışma okurla buluştu. Prof. Dr. Mustafa Koç, Osmanlı'nın son, Cumhuriyet'in ilk yarım yüzyılına tanıklık eden Cemaleddin Server Revnakoğlu'nun 350 dosyalık arşivinde yaptığı titiz çalışmaları Fatih Belediyesi Kültür Yayınları içerisinde kültür dünyasına kazandırdı. İlk iki cildi okurla buluşan, toplamda 5 ciltten oluşacak olan eserde Revnakoğlu arşivinden Yedikule, Topkapı, Şehremini, Samatya, Kocamustafapaşa, Aksaray, Mevlanakapı, Belgradkapı, Yenikapı, Silivrikapı, Haseki gibi semtlerin mimariden kültürel dokusuna kadar daha önce hiçbir şehir rehberinde yer almayan bilgiler yer alıyor.

KİTAPLAR MEDENİYETİN RUHU VE KALBİDİR

Kitabın dün gerçekleşen tanıtım toplantısında konuşan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, kitapların medeniyetlerin ruhu ve kalbi olduğuna dikkat çekti.

Yılmaz, 'Her zamanın bir ruhu var ama kültür bütün zamanların ruhunu inşa eden ana unsurdur. Zihniyeti olmayanın kültürü, kültürü olmayanın da ne dünü, ne bugünü, ne de geleceği olur. Revnakoğlu'nun arşivinin kültür tarihimiz, şehir tarihimiz, medeniyet tarihimiz açısından değeri çok bilinen bir hususiyetti. Kitap yayını dijital dünyada bazen dudak bükülen bir husustur ama çok yanlıştır. Kitap medeniyetlerin, ruhu ve kalbidir ve mutlaka kitaplaştırılmalıdır. Arşivi başarıyla, okunabilir dil ile gündemimize taşıyan; bunu taşırken de bugünü de yansıtan bir eser ortaya çıkmış. Kağıt seçimi, kapağı, baskısı ve tasarımıyla da ruhuna yansıtan bir eser olmuştur' diye konuştu.

YAPTIĞIM EN KIYMETLİ İŞLERDEN BİRİ

Kitabın basımında yer almaktan büyük mutluluk duyduğuna dikkat çeken Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, 'Belediye başkanlığım döneminde bütün yapılan işlerin içerisindeki en kıymetli, en müstesna anlarından bir tanesi olarak görüyorum. Bu kitabı sizlerin ilgisine sunmaktan gerçekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Şehir ve tasavvuf kültüründe sosyal tarihle ilgilenen kim varsa Cemalettin Server Revnakoğlu'nun adına mutlaka bir vesileyle denk gelmiştir. Merhum hayattayken önemli eserler vermiş, ses getirmiştir' dedi.

SADECE MEKANLAR DEĞİL, ŞAHSİYETLER ÖN PLANDA

Revnakoğlu'nu İstanbul aşığı olarak tanımlayan Turan, 'O'nun İstanbul'unda mekanlar kadar şahsiyetler de ön plandadır. Ahmet Rasim'den Mehmet Akif Ersoy'a, Elmalılı Hamdi Yazır'dan Kamil Miras'a kadar şehre dokunan kim varsa bunları kayıt altına almıştır. Bu birikimin 53 yıl sonra bugün gün yüzüne çıkmasında bu güzel eserin okurlarla buluşmasında emeği geçen herkese gelecek nesiller adına teşekkürü bir borç biliyorum' ifadelerini kullandı.

Turan, kitap için bir indeks çalışması yaptıracağını da söyledi.

İSTANBUL'UN KAYBOLAN SESİNİ DUYURAN NOTLAR VAR

Revnakoğlu'nun, İstanbul'u inşa eden kıymetlerin farkında olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mustafa Koç, 'Revnakoğlu, İstanbul'u inşa eden kıymetlerin farkına varmış; medreseyi, tekkeyi, camiyi, mahalleyi ve insanı inşa eden yegane üç unsur olarak görmüştür. Modern zamanlarda İstanbul'u kaleme alanlar böyle değillerdi. İstanbul'u bir taş kapıya, kubbeye sıkıştırıyor ya da maziyi isimlerden ibaret zannediyorduk. Revnakoğlu son yüzyılın bütün değerlerinin yanlarına gidip, halkalarına dahil olup, o musikiyi onlardan işitip, onları yazan adamdır. İstanbul'un kaybolmuş sesini bize duyurmak için yüz binlerce nota her şeyi döktü' dedi.

GALATA MEVLEVİHANESİ'NDEN YÜZ BİNLERCE NOT ÇIKTI

Revnakoğlu'nun İstanbul'u inşa eden insanları ve insanların inşa ettiği İstanbul'u gördüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Koç, sözlerine şöyle devam etti:

'Kaybolan İstanbul'u suret suret, yazı yazı, satır satır kaydetti. Yarım asır boyunca hafızalardan ve gözlerden saklı olan bu arşiv, Galata Mevlevihanesi'nin depolarındaydı. 370 dosyaydı, yüz binlerce not vardı. Ben de İstanbul'u umumi hatlarıyla ama odak odak, hücre hücre bir şehir rehberi formatında, kompozisyon halinde, bir kaynak olarak kullanmasına imkan sağlayarak hazırlamak istedim.'

REVNAKOĞLU OLMADAN İSTANBUL TASAVVUR EDİLEMEYECEK

Kitabın ilk 2 cildinde sur içi İstanbul'unun olduğunu, sonbaharda da son 3 cildinin çıkacağını belirten Prof. Dr. Koç, 'Revnakoğlu'nun İstanbul'u sadece bundan ibaret değil. Eyüp ve Haliç, Beyoğlu, Beşiktaş, bütün boğaz, Üsküdar, Kadıköy; fetihten bu güne kadar Müslüman İstanbul'un her cephesi Revnakoğlu'nun notlarında. Kaybettiğimiz İstanbul Türkçesi ile bunları not etmiştir. İlk defa gün ışığına çıkıyor. Revnakoğlu İstanbul'unda malumatın yüzde 90'ı her halinde orijinaldir. Revnakoğlu'nun İstanbul'u okunmadan İstanbul'u kavramak, bilmek bir hayli zor olacak. Revnakoğlu olmadan İstanbul'un tasavvur edilemeyeceği kanaatindeyim' dedi.

İSTANBUL'UN BİLİNMEYENLERİ ARŞİVDEN RAFLARA TAŞINDI
İSTANBUL'UN BİLİNMEYENLERİ ARŞİVDEN RAFLARA TAŞINDI
İSTANBUL'UN BİLİNMEYENLERİ ARŞİVDEN RAFLARA TAŞINDI
İSTANBUL'UN BİLİNMEYENLERİ ARŞİVDEN RAFLARA TAŞINDI

Mustafa Koç, İstanbul, Fatih, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL'UN BİLİNMEYENLERİ ARŞİVDEN RAFLARA TAŞINDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Rusya, F1 pilotunu askere çağırdı! Aldığı cevap tebessüm ettirdi: Okuyorum ben 15:18 Rusya, F1 pilotunu askere çağırdı! Aldığı cevap tebessüm ettirdi: Okuyorum ben Havalimanında soruları cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere sitem etti: Bugün sizleri pek heyecanlı görmüyorum 14:49 Havalimanında soruları cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere sitem etti: Bugün sizleri pek heyecanlı görmüyorum Son Dakika! Erdoğan'dan Biden'la yapacağı görüşmeye ilişkin açıklama: 24 Nisan yaklaşımı bizi üzdü, bunu gündeme getireceğim 14:44 Son Dakika! Erdoğan'dan Biden'la yapacağı görüşmeye ilişkin açıklama: 24 Nisan yaklaşımı bizi üzdü, bunu gündeme getireceğim
Deprem olacak yalanıyla kaçak kazı yaptılar! İlçe sakinleri: Bal dudaklarıyla bizi kandırdılar 14:38 Deprem olacak yalanıyla kaçak kazı yaptılar! İlçe sakinleri: Bal dudaklarıyla bizi kandırdılar Genç kız AVM terasından ölüme atladı! Son mesajı ''Acınası hayatıma son veriyorum'' oldu 13:59 Genç kız AVM terasından ölüme atladı! Son mesajı ''Acınası hayatıma son veriyorum'' oldu Tabancasını temizleyen muhtar, eşini öldürdü ve 'Kazara ateş aldı' dedi 13:25 Tabancasını temizleyen muhtar, eşini öldürdü ve 'Kazara ateş aldı' dedi
Sarıgül'ün sandalyeye çıkıp yaptığı çağrı sosyal medyada gündem oldu: Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun, güneşin doğuşu engellenemez 12:28 Sarıgül'ün sandalyeye çıkıp yaptığı çağrı sosyal medyada gündem oldu: Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun, güneşin doğuşu engellenemez Seçimi kazandı fakat muhtar olamadı! Talihsiz muhtar 11:42 Seçimi kazandı fakat muhtar olamadı! Talihsiz muhtar "2 gün ikamet ihlali" nedeniyle makamından oldu

Son Dakika Haberleri
15:36 Kızını parka götüren babayı katleden şehir eşkıyalarının çatışma görüntüleri ortaya çıktı
15:18 Rusya, F1 pilotunu askere çağırdı! Aldığı cevap tebessüm ettirdi: Okuyorum ben
15:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merkez Bankamızın döviz rezervi konusunda geldiğimiz nokta 100 milyar dolar seviyesinde
14:48 Havalimanında soruları cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere sitem etti: Bugün sizleri pek heyecanlı görmüyorum
14:46 Yere yığılan Christian Eriksen'in futbol hayatını sürdürme ihtimali zayıf
14:44 Son Dakika! Erdoğan'dan Biden'la yapacağı görüşmeye ilişkin açıklama: 24 Nisan yaklaşımı bizi üzdü, bunu gündeme getireceğim
14:44 Dünyaca ünlü golcü Diego Costa, Beşiktaş'a çok yakın
14:38 Deprem olacak yalanıyla kaçak kazı yaptılar! İlçe sakinleri: Bal dudaklarıyla bizi kandırdılar
14:02 Gökhan Gönül, Fenerbahçe'de kalabilmek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır
13:31 Koronavirüsün en yaygın belirtilerini Hint varyantı değiştirdi! İlk sırada baş ağrısı var
Kızını parka götüren babayı katleden şehir eşkıyalarının çatışma görüntüleri ortaya çıktı Kızını parka götüren babayı katleden şehir eşkıyalarının çatışma görüntüleri ortaya çıktı         
15:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merkez Bankamızın döviz rezervi konusunda geldiğimiz nokta 100 milyar dolar seviyesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merkez Bankamızın döviz rezervi konusunda geldiğimiz nokta 100 milyar dolar seviyesinde         
15:14
Yere yığılan Christian Eriksen'in futbol hayatını sürdürme ihtimali zayıf Yere yığılan Christian Eriksen'in futbol hayatını sürdürme ihtimali zayıf         
14:47
Dünyaca ünlü golcü Diego Costa, Beşiktaş'a çok yakın Dünyaca ünlü golcü Diego Costa, Beşiktaş'a çok yakın         
14:44
Gökhan Gönül, Fenerbahçe'de kalabilmek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır Gökhan Gönül, Fenerbahçe'de kalabilmek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır         
14:03
Koronavirüsün en yaygın belirtilerini Hint varyantı değiştirdi! İlk sırada baş ağrısı var Koronavirüsün en yaygın belirtilerini Hint varyantı değiştirdi! İlk sırada baş ağrısı var         
13:31
Everton'la görüşen Fatih Terim, Kolombiya'da bile gündem oldu Everton'la görüşen Fatih Terim, Kolombiya'da bile gündem oldu         
12:34
Nişanlısı tarafından vahşice öldürüldü! Yarı çıplak bulunan ceset, 83 yerinden bıçaklamış Nişanlısı tarafından vahşice öldürüldü! Yarı çıplak bulunan ceset, 83 yerinden bıçaklamış         
12:26
Eriksen'in hayatını kurtaran OED cihazının özellikleri Eriksen'in hayatını kurtaran OED cihazının özellikleri         
11:38
Akademisyenin yaptıkları kan dondurdu! Garaja sığınan köpeklere böyle eziyet etti Akademisyenin yaptıkları kan dondurdu! Garaja sığınan köpeklere böyle eziyet etti         
11:03
Avrasya Araştırma'nın son anket sonuçları dikkat çekti: İYİ Parti ve DEVA Partisi sıra dışı bir sıçrama yapıyor Avrasya Araştırma'nın son anket sonuçları dikkat çekti: İYİ Parti ve DEVA Partisi sıra dışı bir sıçrama yapıyor         
09:19
Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin dolandırıcı olduğu iddialarına Mısırlı gazeteci yanıt verdi: Milyarder falan olamaz Şeyma Subaşı'nın sevgilisinin dolandırıcı olduğu iddialarına Mısırlı gazeteci yanıt verdi: Milyarder falan olamaz         
00:57
Tepki çeken Tepki çeken "makarna" paylaşımından sonra Dardanel'den özür geldi: Kurumla ilişkimizi sonlandırdık         
17:44
Sedat Peker'den Tosuncuk'un saklandığı ülkeyle ilgili bomba iddia: Bolivya'da falan değil, Belarus'ta Sedat Peker'den Tosuncuk'un saklandığı ülkeyle ilgili bomba iddia: Bolivya'da falan değil, Belarus'ta         
14:58
İtalya yenilgisi sonrası çekilen bu fotoğraf karesi Türk futbolseverleri kahretti İtalya yenilgisi sonrası çekilen bu fotoğraf karesi Türk futbolseverleri kahretti         
12:59
"Abdullah Gül'ün danışmanıyım" diyen Reşit Aydın istifa metni yayınladı, iddiaları yenilir yutulur gibi değil         
11:22
Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş         
10:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2021 15:47:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL'UN BİLİNMEYENLERİ ARŞİVDEN RAFLARA TAŞINDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement