İstanbul'un birçok ilçesinde ve Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen operasyonlarda milyonlarca... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'un birçok ilçesinde ve Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen operasyonlarda milyonlarca... - Son Dakika

İstanbul'un birçok ilçesinde ve Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen operasyonlarda milyonlarca...

6 saat önce

İstanbul'un birçok ilçesinde ve Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen operasyonlarda milyonlarca lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul'un birçok ilçesinde ve Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen operasyonlarda milyonlarca..., System.String[]

İstanbul'un birçok ilçesinde ve Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen operasyonlarda milyonlarca lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Küçükçekmece'de yapılan operasyonda saç tokasının içerisine zulalanmış uyuşturucu madde bulundu. Yapılan operasyonlarda 14'ü yabancı toplam 27 şahıs yakalandı. - İSTANBUL

İstanbul, Kocaeli, Darıca, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:11 Kaynak: İHA
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