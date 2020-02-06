İstanbul'un birçok ilçesinde ve Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen operasyonlarda milyonlarca... - Son Dakika

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İstanbul'un birçok ilçesinde ve Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen operasyonlarda milyonlarca...
6 saat önce
İstanbul'un birçok ilçesinde ve Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen operasyonlarda milyonlarca lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:11 Kaynak: İHA
İstanbul'un birçok ilçesinde ve Kocaeli'nin Darıca ilçesinde düzenlenen operasyonlarda milyonlarca lira değerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Küçükçekmece'de yapılan operasyonda saç tokasının içerisine zulalanmış uyuşturucu madde bulundu. Yapılan operasyonlarda 14'ü yabancı toplam 27 şahıs yakalandı. - İSTANBUL
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