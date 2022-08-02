Denetimlerin gece saatlerine kadar Bebek ve Florya sahili gibi yoğunluğun olduğu noktalarda devam edileceği belirtildi.

Kaynak: AA

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da asayiş denetimi yapıldı - Son Dakika

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