İstanbul'da asayiş denetimi yapıldı - Son Dakika
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İstanbul'da asayiş denetimi yapıldı

02.08.2022 22:06
İstanbul'da asayiş denetimi yapıldı

İstanbul'un birçok noktasında atlı birliklerin de katıldığı eş zamanlı asayiş denetimi yapıldı.

İstanbul'un birçok noktasında atlı birliklerin de katıldığı eş zamanlı asayiş denetimi yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Grup Amirliğine bağlı ekipler, bu kapsamda Maçka Parkı'nda denetimlerde bulundu.

Şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü de yapıldı.

Fatih Kocamustafapaşa Parkı'ndaki denetime çok sayıda polisini katılmasının yanı sıra narkotik köpekleriyle de destek verildi.

Denetimlerin gece saatlerine kadar Bebek ve Florya sahili gibi yoğunluğun olduğu noktalarda devam edileceği belirtildi.

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Kaynak: AA

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da asayiş denetimi yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul'da asayiş denetimi yapıldı - Son Dakika
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