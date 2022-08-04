İstanbul'da eş zamanlı asayiş denetimi yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da eş zamanlı asayiş denetimi yapıldı

04.08.2022 01:30
İstanbul'da eş zamanlı asayiş denetimi yapıldı

İstanbul'un birçok noktasında atlı birliklerin de katıldığı eş zamanlı asayiş denetimi yapıldı.

İstanbul'un birçok noktasında atlı birliklerin de katıldığı eş zamanlı asayiş denetimi yapıldı. Denetimlerde 267 kişinin Genel Bilgi Taraması yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne tarafından Gülhane Parkı, Fatih Fındıkzade Çukurbostan Parkı, Avcılar Sahil ve Kadıköy Moda Sahilinde eş zamanlı olarak asayiş uygulaması yapıldı. Uygulamaya, Atlı Birlik, Önleyici Hizmetler, İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri katıldı.

Yapılan denetimlerde şüpheli görülen 267 kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapılırken, 19 araç ve 21 motosikletin kontrolü yapıldı.

Yapılan denetime çok sayıda polisin katılmasının yanı sıra narkotik köpekleriyle de destek verildi.

Yapılan denetimler ile ilgili olarak, "Açık havada toplanarak zaman geçirmeyi tercih eden vatandaşlarımızın kalabalık olarak bulunduğu İstanbul'un farklı noktalarında bulunan park, bahçe ve sahillerde, vatandaşlarımızın huzur ve sükünunu sağlamak, çevreye rahatsızlık veren şahıslara ve genel asayişe müessir olaylara engel olmak, narkotik madde satışına dur demek hedeflenmektedir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için denetimlerimiz titizlikle devam etmektedir" denildi.

Öte yandan denetimlerin gece saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
BAYRAMPAŞA HALİNDE HAMALLARDAN EYLEM BAYRAMPAŞA HALİNDE HAMALLARDAN EYLEM BAYRAMPAŞA HALİNDE HAMALLARDAN EYLEM BAYRAMPAŞA HALİNDE HAMALLARDAN EYLEM
Kaynak: İHA

Gülhane Parkı, İstanbul, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da eş zamanlı asayiş denetimi yapıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:31 Akaryakıt istasyonunda ateşlediği çakmak ATV'yi çayır cayır yaktı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
00:01 Emniyet güçleri baskın yapmıştı! İşte KPSS sorularıyla Türkiye'nin gündemine oturan Yediiklim Yayınevi hakkında tüm merak edilenler
23:59 KPSS skandalından sonra görevden alınan ÖSYM Başkanı Halis Aygün ilk kez konuştu: İtibar suikastı yapıldı
23:24 Koronavirüs vaka sayılarında korkutan yükseliş! Sağlık Bakanlığı haftalık verileri paylaştı
23:06 Bunalımda olan genç balkondan atladı! O anlar anbean kaydedildi
23:04 Bakan Nebati enflasyonda düşüş için tarih verdi: Aralık ayında düşüş eğilimine girecek
22:13 3 farklı Alevi derneğine yönelik saldırıda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı!
22:11 Alevlerin arasında kalan adam, balkondan sarkarak canını kurtardı
22:10 KPSS skandalına yönelik yayınevine düzenlenen operasyondan ilk görüntüler geldi!
21:11 Emniyet KPSS skandalı ile ilgili harekete geçti! Yediiklim Yayınevi'ne ait 2 iş yerinde arama çalışmaları başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 01:30:38. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da eş zamanlı asayiş denetimi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement