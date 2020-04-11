İstanbul'un boş kalan meydanları havadan görüntülendi - Son Dakika

Serdar ALTINTEPE-Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/ KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından İstanbul'un simge meydanları boş kaldı. Eminönü, Sultanahmet ve Beyazıt Meydanı'ndaki sakinlik havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İstanbul meydanları, cadde, sokakları boş kaldı. Gece yarısı 00.00'da başlayan yasağın ardından tamamen boş kalan Eminönü, Sultanahmet ve Beyazıt Meydanı ve Galata Köprüsü havadan görüntülendi.

AVRASYA TÜNELİ GİRİŞLERİNDE DENETİM