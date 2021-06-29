4 yıl önce işlenen cinayetle ilgili organize suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı - Son Dakika

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde 4 yıl önce öldürülen Cahit Çetin cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada, organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında 1 avukatın da bulunduğu 10 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 31 Ağustos 2017 tarihinde Çekmeköy ilçesinde Mahallesinde meydana gelen silahlı saldırıda Cahit Çetin hayatını kaybetti. Olayın ardından faillerin bulunmasına yönelik İstanbul Emniyetince kurulan ekip, bazı kişileri takibe aldı. Yapılan fiziki ve teknik takip sonunda olaya karıştığı belirlenen 4 kişi o tarihte yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında cinayete ilişkin yeni ayrıntılara ulaşıldı. Soruşturma dosyasını yeniden inceleyen savcılık, Cahit Çetin cinayetinin tasarlanarak işlendiğini belirledi. Cinayetin bağlantılarında 13 kişi daha tespit edildi.

Elde edilen ipuçları doğrultusunda harekete geçen İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bu sabah saatlerinde 13 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda aralarında avukat A.S.'nin de bulunduğu 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 4 tabanca, üzerinde 1 kılıç, 149 fişek ve toplam değeri 915 bin lira olan 12 adet çek ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlıların emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL