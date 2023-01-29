Çekmeköy'de el freni çekilmeyen araç dehşet saçtı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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Çekmeköy'de el freni çekilmeyen araç dehşet saçtı: 1 ölü, 5 yaralı

29.01.2023 23:11

Çekmeköy'de el freni çekilmeyen araç dehşet saçtı: 1 ölü, 5 yaralı Çekmeköy'de el freni çekilmeden park edilen araç, metrelerce kayarak asker eğlencesinde halay çekenlerin arasına daldı.

Çekmeköy'de el freni çekilmeyen araç dehşet saçtı: 1 ölü, 5 yaralı

İSTANBUL - Çekmeköy'de el freni çekilmeden park edilen araç, metrelerce kayarak asker eğlencesinde halay çekenlerin arasına daldı. Yaşanan olayda 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi ise yaralandı.

Olay, Çekmeköy'de Sultançiftliği Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre el freni çekilmeden park halinde dilen bir araç yokuş aşağı kayarak, asker eğlencesinde halay çeken bir grubun arasına daldı. Ortalık savaş alanına dönerken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri olayda yaralananlara müdahale ederek çevredeki Hastaneye kaldırdı. Halayda bulunan 5 kişi yaralanırken, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çekmeköy'de el freni çekilmeyen araç dehşet saçtı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çekmeköy'de el freni çekilmeyen araç dehşet saçtı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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