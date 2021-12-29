İstanbul'un Cumhuriyet Başsavcıları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Başsavcı İsmail Uçar, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy verdi.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını anlatan "Ciğerlerimiz yandı" başlıklı fotoğrafını seçen Başsavcı Uçar, "spor" kategorisinde oyunu Ali Atmaca'nın HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 1. etap müsabakalarında maçı kazanan Galatasaraylı engelli basketbolcunun yaşadığı sevinci gösteren "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Başsavcı Uçar, "yaşam" kategorisinde ise Çamlıca Camisi, hilal ve Galata Kulesi'nin İsa Terli'nin kadrajına girdiği "İstanbul ve hilal" başlıklı fotoğrafa oy verdi.

Sarıhan'ın tercihi "Ebru sanatı değil, müsilaj" oldu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan da oylamada, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Fotoğrafları inceleyen İstinaf Başsavcısı Metin Sarıhan, "haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın Marmara Denizi kıyılarını etkileyen müsilaja ilişkin çektiği "Ebru sanatı değil, müsilaj" isimli fotoğrafa oy verdi.

"Spor" kategorisindeki oyunu, Mustafa Çiftçi'nin Antalya'da düzenlenen Tarihi Yağlı Elmalı Güreşleri'ni yansıtan "Keyfim yerinde" karesinden yana kullanan Başsavcı Sarıhan, "yaşam" kategorisinde Bestami Bodruk'un Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Sürer ailesinin anneleri ölen kirpi yavrularını her gün ineklerden sağdıkları sütle besleyen anı belgeleyen "Ailenin minik üyesi" fotoğrafını seçti.

"Hepsi birbirinden güzel fotoğraflar"

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş de "haber" kategorisinde Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu" fotoğrafını, "yaşam" kategorisinde ise İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" karesini oyladı.

Gümüş, "spor" kategorisinde ise oyunu Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Başsavcı Hüseyin Gümüş, devletin güzide medya kuruluşlarından Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına konu olan fotoğrafları tek tek incelediğini belirterek, "Gerçekten yaşam, haber ve spor kategorilerinde hepsi birbirinden güzel, anlamlı, düşündürücü fotoğraflar yer almakta. Fotoğrafları oylarken çok zorlandığımı samimiyetle ifade etmek istiyorum. Hepsi hem bir sanat eseri hem de içerdiği konu ve haber itibarıyla insanın oylamakta güçlük çektiği birbirinden güzel fotoğraflar." diye konuştu.

Fotoğrafları çeken, özveriyle çalışan muhabir ve foto muhabirlerine başarı dileyen Gümüş, her birinin birinci olmayı hak edecek kadar değerli olduğunu düşündüğünü söyledi.