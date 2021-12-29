Üye Girişi
İstanbul'un Cumhuriyet Başsavcıları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

İstanbul'un Cumhuriyet Başsavcıları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

29.12.2021 11:34
İstanbul'un Cumhuriyet Başsavcıları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylaması için fotoğraf seçti.

Başsavcı İsmail Uçar, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy verdi.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınını anlatan "Ciğerlerimiz yandı" başlıklı fotoğrafını seçen Başsavcı Uçar, "spor" kategorisinde oyunu Ali Atmaca'nın HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 1. etap müsabakalarında maçı kazanan Galatasaraylı engelli basketbolcunun yaşadığı sevinci gösteren "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Başsavcı Uçar, "yaşam" kategorisinde ise Çamlıca Camisi, hilal ve Galata Kulesi'nin İsa Terli'nin kadrajına girdiği "İstanbul ve hilal" başlıklı fotoğrafa oy verdi.

Sarıhan'ın tercihi "Ebru sanatı değil, müsilaj" oldu

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan da oylamada, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Fotoğrafları inceleyen İstinaf Başsavcısı Metin Sarıhan, "haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın Marmara Denizi kıyılarını etkileyen müsilaja ilişkin çektiği "Ebru sanatı değil, müsilaj" isimli fotoğrafa oy verdi.

"Spor" kategorisindeki oyunu, Mustafa Çiftçi'nin Antalya'da düzenlenen Tarihi Yağlı Elmalı Güreşleri'ni yansıtan "Keyfim yerinde" karesinden yana kullanan Başsavcı Sarıhan, "yaşam" kategorisinde Bestami Bodruk'un Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Sürer ailesinin anneleri ölen kirpi yavrularını her gün ineklerden sağdıkları sütle besleyen anı belgeleyen "Ailenin minik üyesi" fotoğrafını seçti.

"Hepsi birbirinden güzel fotoğraflar"

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş de "haber" kategorisinde Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu" fotoğrafını, "yaşam" kategorisinde ise İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal" karesini oyladı.

Gümüş, "spor" kategorisinde ise oyunu Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Başsavcı Hüseyin Gümüş, devletin güzide medya kuruluşlarından Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına konu olan fotoğrafları tek tek incelediğini belirterek, "Gerçekten yaşam, haber ve spor kategorilerinde hepsi birbirinden güzel, anlamlı, düşündürücü fotoğraflar yer almakta. Fotoğrafları oylarken çok zorlandığımı samimiyetle ifade etmek istiyorum. Hepsi hem bir sanat eseri hem de içerdiği konu ve haber itibarıyla insanın oylamakta güçlük çektiği birbirinden güzel fotoğraflar." diye konuştu.

Fotoğrafları çeken, özveriyle çalışan muhabir ve foto muhabirlerine başarı dileyen Gümüş, her birinin birinci olmayı hak edecek kadar değerli olduğunu düşündüğünü söyledi.

İstanbul'un Cumhuriyet Başsavcıları AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

YORUMLAR
500

İsmail Uçar, Cumhuriyet, İstanbul, Gümüş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'un Cumhuriyet Başsavcıları AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


Bir faiz indirimi daha mı geliyor? Bakan Nebati'nin ağzından kaçırdığı sözler canlı yayına damga vurdu Bir faiz indirimi daha mı geliyor? Bakan Nebati'nin ağzından kaçırdığı sözler canlı yayına damga vurdu         
12:06
Dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanan talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı Dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanan talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı         
11:49
Merkez Bankası, "kur korumalı TL mevduat" için günlük kur seviyesi ve altın fiyatını açıkladı Merkez Bankası, "kur korumalı TL mevduat" için günlük kur seviyesi ve altın fiyatını açıkladı         
11:44
Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu         
11:43
Kuvvetli sağanak yağış sonrası debisi 7 kat artan Ergene Nehri taştı! Kuvvetli sağanak yağış sonrası debisi 7 kat artan Ergene Nehri taştı!         
11:17
Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim         
10:53
Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5         
10:21
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı         
08:10
Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi         
19:31
Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı         
19:02
Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı         
18:41
Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı         
17:20
Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu         
17:10
Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi         
16:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi         
15:08

Son Dakika Haberleri
12:06 Bir faiz indirimi daha mı geliyor? Bakan Nebati'nin ağzından kaçırdığı sözler canlı yayına damga vurdu
12:03 Hava değişimine gelen asker, ailesinin evini ateşe verdi! Korkudan eve adım atamıyorlar
11:44 Merkez Bankası, "kur korumalı TL mevduat" için günlük kur seviyesi ve altın fiyatını açıkladı
11:44 MSB'den aksiyon sahnelerini aratmayacak görüntü! TSK, Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 8 teröristi böyle öldürdü
11:43 Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu
11:42 Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim!
11:42 Yerli otomobil TOGG'un bagajında ne var? Önce muhabir fırça yedi, sonra Bakan Varank gizemli paylaşım yaptı
11:11 Güne yükselişle başlamasının ardından altının gram fiyatı 698 lira seviyesinden işlem görüyor
11:10 Okçu balığının görüntüleri, izleyenleri hayran bıraktı
11:09 Rusya, Sovyet dönemi sonrası en büyük roketini fırlattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 12:15:02. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'un Cumhuriyet Başsavcıları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement