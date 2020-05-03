İstanbul'un dar sokakları çocuklara kaldı - Son Dakika

İstanbul'un dar sokakları çocuklara kaldı

Dar sokaklarda vatandaşlar kısıtlama dinlemedi

İstanbul'un otantik semti Balat'ta kısıtlama işte böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'un yerli ve yabancı tüm turistlerinin ilgi odağı olan semti Balat'ta çocuklar sokağa çıkma kısıtlamasını yok saydı. Semtin dar sokaklarında vatandaşların apartmanların önünde virüse aldırış etmeden oturması pes dedirtti.

İstanbul'un en eski bölgelerinden biri olan ve yerli ve yabancı tüm turistlerin il odağı haline gelen Balat'ta çekilen görüntüler şaşkına çevirdi. Dar Arnavut kaldırımlı sokakları ve tarihi binaları ile film, dizi ve fotoğraf çekmek isteyen vatandaşların uğrak noktası olan Balat'ta yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararına uyulmadığı görüldü. Adeta sokaklarda hiçbir şeyi umursamadan dolaşan vatandaşlar, hem sosyal mesafe kurallarını ihlal etti hem de kendi canlarını hiçe saydı. Vatandaşların kısıtlamaya aldırış etmeden kapılarının önlerinde oturması pes dedirtti. Aynı zamanda sokağa çıkmanın yasak olduğu 20 yaş altı çocukların sokaklarda top oynaması ise dikkat çekti. Görüntülendiklerini fark eden çocukların kamerayı göstererek bulundukları yerlerden uzaklaşmaya çalıştığı gözlemlendi. Ayrıca kimi vatandaşların da görüntü çekildiğini anlayarak maske taktığı görüldü.