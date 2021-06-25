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İstanbul'un dördüncü AVM kütüphanesi Axis Kağıthane'de açıldı - Son Dakika

İstanbul'un dördüncü AVM kütüphanesi Axis Kağıthane'de açıldı

25.06.2021 14:50
İstanbul'un dördüncü AVM kütüphanesi Axis Kağıthane'de açıldı, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Her AVM'ye Bir Kütüphane" projesi kapsamında Axis Kağıthane AVM'de hazırlanan kütüphane, okurlarla buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Her AVM'ye Bir Kütüphane" projesi kapsamında Axis Kağıthane AVM'de hazırlanan kütüphane, okurlarla buluştu.

Yaklaşık 4 bin esere sahip, İstanbul'un dördüncü AVM kütüphanesi olan mekanın açılışı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın yanı sıra kültür dünyasından birçok kişinin ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Demircan, Beyoğlu Belediye Başkanlığı döneminde kafelere ders çalışmaya giden ciddi öğrenci gruplarına tanık olduğunu, bu anlamda da Turabibaba Kütüphanesi'ni hizmete soktuklarını söyledi.

Dijital dünyanın okur sayısını daha da arttırdığı değerlendirmesini yapan Demircan, Türkiye'de şu anda bakanlığa bağlı 1300 kütüphanenin her zaman dolu olduğunu aktardı.

Ahmet Misbah Demircan, gençlerin ders çalışacak mekanlar aradığına dikkati çekerek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un girişimleriyle dijital bir kütüphane kurdukları bilgisini verdi.

Dijital kütüphanenin içerisinde pek çok eserin yer alacağının altını çizen Demircan, "Şu anda eserler toparlanmaya başlandı. Bundan sonra iPadlerle bilgisayarlarımızla cep telefonlarımızla binlerce kitabı yanımızda taşıyarak, istediğimiz kitabı indirip okuyabileceğiz. Artık dünya böyle. Fakat bu kütüphanelerden, bu mekanlardan uzaklaştığımız anlamına gelmez." dedi.

Demircan, AVM kütüphaneleri üzerine olumlu ve olumsuz olarak birçok yorum yapıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bizim kültürümüzde şehirlerin merkezlerinde çarşı vardır, arasta vardır. Modern dünyanın beklentisi budur. Ama eksik bir tarafı da kültürdür. Kitapçılar vardır yok değil. Türkiye'de şu anda 500 tane AVM var. 500 AVM 100'er metrekare içinde bize yer verse 50 bin metre eder. 200'er bin metre verse 100 bin metre eder. Sadece net kullanım alanı bu. AVM'lerde kütüphanelerin elzem bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Belki ileride konutların arasına, camilere, kentsel dönüşüm içerisine kütüphane de düşünülebilir. Çünkü gençlerin sessizce ders çalışmak için yerlere ihtiyacı var. Kütüphaneye ihtiyaç var mı, yok mu bunu sormanın anlamı da yok."

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da kitap ve kütüphanenin anlamı ve hedefinin insan olduğunu vurgulayarak, "İnsana dokunmayan, ulaşmayan hiçbir çalışmanın, gayretin hiçbir manası yok. Bir tarih hocası olarak dönüp tarihe baktığım zaman Kanuni Sultan Süleyman'ı da Fatih Sultan Mehmet'i de anlamlandırırken hep kültürle sanatla sanatkarlıklarıyla kalıcı olduklarını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Programda ayrıca Kağıthane Kaymakamı Mustafa Koç, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas kısa bir konuşma yaptı.

İstanbul'un dördüncü AVM kütüphanesi Axis Kağıthane'de açıldı
İstanbul'un dördüncü AVM kütüphanesi Axis Kağıthane'de açıldı
İstanbul'un dördüncü AVM kütüphanesi Axis Kağıthane'de açıldı
İstanbul'un dördüncü AVM kütüphanesi Axis Kağıthane'de açıldı
İstanbul'un dördüncü AVM kütüphanesi Axis Kağıthane'de açıldı

Kağıthane, İstanbul, Türkiye, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'un dördüncü AVM kütüphanesi Axis Kağıthane'de açıldı - Son Dakika


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