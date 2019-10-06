Son Dakika Haberleri: İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü
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İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü

25 dakika önce

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlendi.

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü, System.String[]

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlendi.

Cumhuriyet Anıtı'na İstanbul Valiliği, Birinci Ordu Komutanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi çelenklerinin sunumuyla başlayan törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günün anlam ve önemine ilişkin mesajı okundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullar arasında düzenlenen "İstanbul'un Kurtuluşu ve Kahramanlık" konulu şiir yarışmasında birinci olan Maltepe Hasan Şadoğlu Ortaokulu öğrencisi Efe Murat Solmaz, şiirini seslendirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şeref defterini imzaladı.

Yazdıklarını okuyan İmamoğlu, 6 Ekim İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun çok anlamlı olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bu anlamlı günde hürriyetin, istiklalin, birlik ve beraberliğin önemini bir kere daha milletçe benliğimizde hissediyoruz. Milletimizin verdiği İstiklal mücadelesini 6 Ekim'de destansı bir şekilde taçlandırmıştır. Bu kutlu ve bağımsızlığımızın ifadesi olan Cumhuriyetimizin ilanına giden yolda, önemli bir kilometre taşlarından biri olmuştur. Bizler, bugün aldığımız emanetin büyüklüğünün bilinci içinde, çağdaş uygarlığın üzerine çıkma hedefinin doğrultusunda azim ve gayretle çalışıyoruz."

Törende okullar arasında gerçekleştirilen şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlerin ödülleri İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından verildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Valilik ve İBB yetkilileri, gaziler ve askeri erkanın katıldığı tören, öğrencilerle fotoğraf çekiminden sonra Mehteran Takımı'nın gösterisiyle sona erdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Anıtı, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 11:08 Kaynak: AA
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