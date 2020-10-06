İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü - Son Dakika

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'un kurtuluşunun, inanmış ve tek yürek olmuş bu aziz millete, hiç kimsenin pranga vuramayacağının en güçlü ispatı olduğunu ifade etti.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'un kurtuluşunun, inanmış ve tek yürek olmuş bu aziz millete, hiç kimsenin pranga vuramayacağının en güçlü ispatı olduğunu ifade etti.

Yerlikaya, İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Doğu ile Batı'yı buluşturan, eşsiz tarihiyle insanlığın hafızası olan kentin 16 Mart 1920'de işgal edildiğini hatırlattı.

Yerlikaya, şöyle devam etti:

"İstanbul, yüzyıllar sonra maruz kaldığı bu felaketten 6 Ekim 1923'te Gazi Mustafa Kemal

Atatürk önderliğinde kurtarıldı. İşgalciler, ay yıldızlı bayrağımıza selam durarak İstanbul'u

terk etti. Varoluş mücadelemizin zaferle sonuçlanmasının ardından, Gazi Mustafa Kemal'in ifadesiyle 'Geldikleri gibi gittiler.' Şükrü Naili Paşa komutasındaki ordumuz, İstanbullular tarafından bayram coşkusu ve gözyaşlarıyla karşılandı. İstanbul'un kurtuluşu, inanmış ve tek yürek olmuş bu aziz millete, hiç kimsenin pranga vuramayacağının en güçlü ispatıdır. Ecdadımızdan devraldığımız bağımsızlık ruhunun aynı inanç ve şuurla geleceğe taşınmasıdır."

Türkiye'nin istiklal ve istikbaline kasteden işgalcilere, Türk milletinin hiçbir zaman geçiş vermediğini vurgulayan Yerlikaya, bu duruma 15 Temmuz darbe girişiminde de şahit olunduğunu kaydetti.

İstanbul'a hizmet etmenin büyük bir onur ve sorumluluk olduğunun altını çizen Yerlikaya, "İstanbul'u ve ülkemizi her gün daha ileriye taşımak, şehitlerimize, gazilerimize ve ecdadımıza layık olabilmek için her alanda daha çok çalışacağız. Bu düşüncelerle İstanbulumuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılını tebrik ediyorum. Başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet, şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 09:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü - Son Dakika

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