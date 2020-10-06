İstanbul'un kurtuluşunun 97. yıl dönümünde Taksim'de tören - Son Dakika

İstanbul'un kurtuluşunun 97. yıl dönümünde Taksim'de tören
İSTANBUL'un kurtuluşunun 97. yıl dönümü nedeniyle Taksim Meydanı'nda Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi.
İSTANBUL'un kurtuluşunun 97. yıl dönümü nedeniyle Taksim
Meydanı'nda Cumhuriyet Anıtı
önünde tören düzenlendi.
İstanbul'un düşman işgalinden kurtulmasının 97. yıl dönümü nedeniyle Taksim Meydanı'nda tören yapıldı. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katıldı. Cumhuriyet Anıtı'na İstanbul Valiliği, 1. Ordu Komutanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çelenklerinin sunumuyla başlayan törende, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın günün anlam ve önemine ilişkin gönderdiği mesajı okundu. Tören, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisi ile son buldu.
- İstanbul
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