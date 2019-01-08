İstanbul'un En Büyük Açıkhava Müzik Festivali "MilyonFest İstanbul" Sürprizlerle Geliyor!

Yüzdeyüz müzik ve eğlenceyle Kral Pop Tv ile Milyon Tv Medya sponsorluklarıyla düzenlenecek festivalde Mazhar Fuat Özkan'dan Şebnem Ferah'a; Athena'dan Duman'a yıldız isimlerin yer alacağıçalışmaların tüm hızıyla devam ettiği festivale dair sürprizler çok yakında duyurulacak.

MilyonFest İstanbul/ 1-4 Ağustos 2019

Mazhar Fuat Özkan

Şebnem Ferah

Athena

Duman

Ceza

Manga

Cem Adrian

Feridun Düzağaç

Pamela

Yüzyüzeyken Konuşuruz

Adamlar

Sena Şener

Deniz Tekin

Umut Kuzey

Aslı Gökyokuş