İstanbul'un En Büyük Açıkhava Müzik Festivali "MilyonFest İstanbul" Sürprizlerle Geliyor!
1 saat önce
İstanbul'da bugüne dek yapılmış en büyük açık hava müzik festivali olma özelliği taşıyan MilyonFest İstanbul bu yıl 1-4 Ağustos 2019 tarihleri arasında düzenlenecek.
Yüzdeyüz müzik ve eğlenceyle Kral Pop Tv ile Milyon Tv Medya sponsorluklarıyla düzenlenecek festivalde Mazhar Fuat Özkan'dan Şebnem Ferah'a; Athena'dan Duman'a yıldız isimlerin yer alacağıçalışmaların tüm hızıyla devam ettiği festivale dair sürprizler çok yakında duyurulacak.
MilyonFest İstanbul/ 1-4 Ağustos 2019
Mazhar Fuat Özkan
Şebnem Ferah
Athena
Duman
Ceza
Manga
Cem Adrian
Feridun Düzağaç
Pamela
Yüzyüzeyken Konuşuruz
Adamlar
Sena Şener
Deniz Tekin
Umut Kuzey
Aslı Gökyokuş
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:05 Kaynak: Bültenler
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