Son Dakika Haberleri: İstanbul'un En Büyük Açıkhava Müzik Festivali "MilyonFest İstanbul" Sürprizlerle Geliyor!

İstanbul'un En Büyük Açıkhava Müzik Festivali "MilyonFest İstanbul" Sürprizlerle Geliyor!

1 saat önce

İstanbul'da bugüne dek yapılmış en büyük açık hava müzik festivali olma özelliği taşıyan MilyonFest İstanbul bu yıl 1-4 Ağustos 2019 tarihleri arasında düzenlenecek.

İstanbul'un En Büyük Açıkhava Müzik Festivali

Yüzdeyüz müzik ve eğlenceyle Kral Pop Tv ile Milyon Tv Medya sponsorluklarıyla düzenlenecek festivalde Mazhar Fuat Özkan'dan Şebnem Ferah'a; Athena'dan Duman'a yıldız isimlerin yer alacağıçalışmaların tüm hızıyla devam ettiği festivale dair sürprizler çok yakında duyurulacak.

MilyonFest İstanbul/ 1-4 Ağustos 2019

Mazhar Fuat Özkan

Şebnem Ferah

Athena

Duman

Ceza

Manga

Cem Adrian

Feridun Düzağaç

Pamela

Yüzyüzeyken Konuşuruz

Adamlar

Sena Şener

Deniz Tekin

Umut Kuzey

Aslı Gökyokuş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:05 Kaynak: Bültenler

Mfö, İstanbul, Güncel
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