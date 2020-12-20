İstanbul'un en dar sokağı 89 santimetre - Son Dakika

İstanbul'un en dar sokağı 89 santimetre

20.12.2020 13:34
İstanbul'un en dar sokağı 89 santimetre, System.String[]

İstanbul'un ara sokaklarının bazıları tarihi önemiyle anılırken, bazıları da yapıları ile akıllarda kalıyor.

İstanbul'un ara sokaklarının bazıları tarihi önemiyle anılırken, bazıları da yapıları ile akıllarda kalıyor. Beşiktaş'ta yer alan Alaylı Sokağı 89 santimetre ile İstanbul'un en dar sokağı olma niteliğini taşıyor. Aynı anda iki kişinin yan yana geçmesi zor olan sokağa yolu düşenler ise şaşırıyor.

Beşiktaş'ta Kuruçeşme'ye adını veren tarihi çeşmenin yanında yer alan Alaylı Sokağı 89 santimetre ile İstanbul'un en dar sokağı olarak biliniyor. Darlığından dolayı aynı anda iki kişinin yan yana geçmesi zor olan sokak, kestirme geçiş oluşturması nedeniyle de vatandaşlar tarafından sıkça kullanılıyor. Alaylı Sokağı ilk defa görenler ise önünde fotoğraf çektiriyor. Buna benzer daha dar geçitlerin olduğunu söyleyen Tarihçi Mehmet Dilbaz, resmiyette en dar sokağın burasının olduğunu ifade etti.

"Resmiyette en dar sokak burasıdır"

İstanbul'un sokak sokak gezilmesi gerektiğini belirten Tarihçi Mehmet Dilbaz, "İstanbul'da buna benzer çok enteresan nüanslar var. İstanbul sokak sokak gezerek keşfedilmesi gereken bir yer. Arkamızda bulunan Alaylı Sokağı, İstanbul'daki en dar sokak. İstanbul'da buna benzer dar alanlar, bina arası geçitler var ama burası bir sokak ve tabelası var. Süleymaniye taraflarında buna benzer daha dar sokaklar olduğu söylenir ama resmiyette en dar sokak burasıdır" dedi.

"İnsanlar hafta sonu buraya gelip hatıra fotoğrafı çektiriyor"

İnsanların buraya gelip fotoğraf çektirdiğini söyleyen Yunus Tatlı, "Beşiktaş'ın emekli müftüsü Beşiktaş Camii'leri kitabında bu caminin sokağının 89 cm olduğunu yazmıştır. Ben de oradan okuyup öğrendim. Buraya gelen herkes şaşırıyor siz ilk değilsiniz. Hatta pandemiden önce insanlar hafta sonu buraya gelip hatıra fotoğrafı çektiriyor. Bize göre hayatın içinde bir şey olduğu için vatandaşların buraya gelip fotoğraf çektirmesi bize garip geliyor" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İstanbul'un en dar sokağı 89 santimetre
İstanbul'un en dar sokağı 89 santimetre
İstanbul'un en dar sokağı 89 santimetre
İstanbul'un en dar sokağı 89 santimetre
İstanbul'un en dar sokağı 89 santimetre
İstanbul'un en dar sokağı 89 santimetre
İstanbul'un en dar sokağı 89 santimetre
İstanbul'un en dar sokağı 89 santimetre
İstanbul'un en dar sokağı 89 santimetre

Kuruçeşme, Beşiktaş, İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'un en dar sokağı 89 santimetre - Son Dakika


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