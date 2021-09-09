Üye Girişi
İstanbul'un en eski evi 'Kavafyan Konağı' yıllara meydan okuyor - Son Dakika

İstanbul'un en eski evi 'Kavafyan Konağı' yıllara meydan okuyor

09.09.2021 10:50

İstanbul'un en eski evi 'Kavafyan Konağı' yıllara meydan okuyor Dr. S. Feyza Ergün, "Konakta yapısal anlamda bir yana kayma söz konusu" 18. yüzyıldan günümüze ulaşan Kavafyan Konağı, İstanbul'un en eski geleneksel evi olarak biliniyor.

İstanbul'un en eski evi 'Kavafyan Konağı' yıllara meydan okuyor

Dr. S. Feyza Ergün, "Konakta yapısal anlamda bir yana kayma söz konusu"

İSTANBUL - 18. yüzyıldan günümüze ulaşan Kavafyan Konağı, İstanbul'un en eski geleneksel evi olarak biliniyor. Bebek'te yer alan konağın onarım çalışmasından sonra topluma kazandırılması gerektiğini belirten İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. S. Feyza Ergün, "Konakta yapısal anlamda bir yana kayma söz konusu. O yüzden çelik taşıyıcılarla desteklenmektedir" dedi.

Kavafyan Konağı, 18'inci yüzyıldan günümüze gelen, İstanbul'un en eski geleneksel evi olarak biliniyor. Boğaziçi'nin köy içi mimari kültürüne öncülük eden yapı, 3 katlı olup, toplam 2 sofa (hol), 1 taşlık, 5 eyvan ve 13 odadan oluşuyor. 1751'den günümüze özgün özelliklerini koruyarak gelen yapının Türk kültür mirası için önemli olduğunu söyleyen İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. S. Feyza Ergün, konağın onarım çalışmasından sonra gözlem yapabileceğimiz ve fotoğraf çekebileceğimiz bir işlevi olması gerektiğini ifade etti.

"İstanbul'daki en eski konak olarak kayıtlara geçmektedir"

Konak hakkında bilgi veren İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. S. Feyza Ergün, "Kavafyan Konağı 18'inci yüzyıldan günümüze ulaşmış eşsiz bir mimari örnektir. Boğaziçi'nin geleneksel köy içi mimarisine öncülük eden bir yapıdır. Şuan bildiğimiz kadarıyla İstanbul'un en eski ahşap yapısı Amcazade Yalısı'nın divanhanesidir. Fakat Amcazade Yalısı'ndan günümüze yalnızca divanhane bölümü kalmıştır, küçük bir strüktür (yapı) kalmıştır. Bu nedenle Kavafyan Konağı 1751 yılında inşa edilmiş olması itibari ile günümüzde korunmuş ve geleneksel özelliklerini gösteren İstanbul'daki en eski konak olarak kayıtlara geçmektedir. Yapı üç katlıdır, merkezi sofa planlıdır. Sofanın dört tarafında konumlanmış olan odalar bulunmaktadır kuzey güney aksında bol pencereli eyvanlar, doğu batı aksında da merdiven ve odalar bulunmaktadır. Döneminin tipik özelliklerini hem pencerelerinde, hem de mimarisinde ve bahçesinde görmekteyiz" diye konuştu.

"Yapısal anlamda bir yana kayma söz konusudur"

Yapıya ismini verenin Ermeni bir aile olduğunu söyleyen Ergün, "Strüktürel (yapısal) anlamda bir yana kayma söz konusu ve bu da çelik taşıyıcılarla desteklenmektedir. Hem içinden, hem dışından iskele ve çelik ayaklarla yapı sağlamlaştırılmıştır. Yapıya ismini veren Kavafyan ailesi Ermeni bir ailedir uzun yıllar birkaç kuşak boyunca bu evde yaşamıştır. Yapı şuan boş durumdadır. Zaten bir onarım çalışmasından sonra kullanılabilecek durumda. Çok kıymetli bir yapı hem araştırmacılar için, Osmanlı mimarlık tarihi ile ilgilenenler için, hem de kişisel ilgisi olanlar için yapı büyük bir kaynak. 18'inci yüzyıldan günümüze özgün özelliklerini koruyarak gelen çok az sayıda çok nadir yapı var o anlamda gerçekten iyi bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Kullanıcıların ziyaret edebileceği bir işlev olmasını tercih ederim. Gözlem yapabileceğimiz ve fotoğraf çekebileceğimiz kullanılabilecek bir işlem olmasını tercih ederim. Ama ne şekilde olursa olsun korunması, Türk kültür mirasına olumlu katkı yapacaktır" şeklinde konuştu.

İstanbul'un en eski evi 'Kavafyan Konağı' yıllara meydan okuyor
İstanbul'un en eski evi 'Kavafyan Konağı' yıllara meydan okuyor
İstanbul'un en eski evi 'Kavafyan Konağı' yıllara meydan okuyor
İstanbul'un en eski evi 'Kavafyan Konağı' yıllara meydan okuyor

İstanbul Teknik Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, İstanbul, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat İstanbul'un en eski evi 'Kavafyan Konağı' yıllara meydan okuyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hocası tarafından taciz edilen öğrenci başvurduğu mahkemeden eli boş döndü! Yargıtay 11:01 Hocası tarafından taciz edilen öğrenci başvurduğu mahkemeden eli boş döndü! Yargıtay "öpmeye yeltenmeyi" suç saymadı Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli 10:54 Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli Son Dakika! Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile haklarında çıkan boşanma iddialarını doğruladı: Anlaşmalı olarak ayrıldık 10:43 Son Dakika! Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile haklarında çıkan boşanma iddialarını doğruladı: Anlaşmalı olarak ayrıldık
Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti 10:40 Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti Türkiye-Mısır görüşmeleri sonuç veriyor! Mısır Dışişleri Bakanı: Sorunların çözümünden tatmin olursak, ilerleme için kapı daha da açılacak 10:27 Türkiye-Mısır görüşmeleri sonuç veriyor! Mısır Dışişleri Bakanı: Sorunların çözümünden tatmin olursak, ilerleme için kapı daha da açılacak Aldığı telefonu iade etmek isteyen Togolu genç öldürüldü 10:02 Aldığı telefonu iade etmek isteyen Togolu genç öldürüldü
Pegasus'un sosyal medya kullanıcısına attığı mesaj tepki topladı: PCR testi ve aşı zorunluluğu sadece T.C. vatandaşları için geçerlidir 09:39 Pegasus'un sosyal medya kullanıcısına attığı mesaj tepki topladı: PCR testi ve aşı zorunluluğu sadece T.C. vatandaşları için geçerlidir Son Dakika: Müteahhitlerden boykota başladı! Tüm inşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu 09:12 Son Dakika: Müteahhitlerden boykota başladı! Tüm inşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu

Son Dakika Haberleri
11:00 Hocası tarafından taciz edilen öğrenci başvurduğu mahkemeden eli boş döndü! Yargıtay "öpmeye yeltenmeyi" suç saymadı
10:55 Batı Afrika ülkesi Gine'de askeri darbe sonrası dünya borsalarındaki alüminyum fiyatları uçtu
10:53 Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli
10:45 Yeni Zelanda Başbakanı ne cevap vereceğini şaşırdı! Cinsel ilişki sorusu ülke gündemine oturdu
10:43 Son Dakika! Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile haklarında çıkan boşanma iddialarını doğruladı: Anlaşmalı olarak ayrıldık
10:40 Candaş Tolga Işık sordu, Sergen Yalçın afalladı: Niye İspanyolca öğreniyorsun?
10:34 Hesabındaki 240 bin doların yok olduğunu iddia eden vatandaş, Binance Türkiye için haciz kararı aldırdı
10:27 Türkiye-Mısır görüşmeleri sonuç veriyor! Mısır Dışişleri Bakanı: Sorunların çözümünden tatmin olursak, ilerleme için kapı daha da açılacak
10:10 Sergen Yalçın, UEFA Hakem Kurulu Üyesi Uilenberg'i bitirdi: Sen kimsin Bloomberg? Görevden almazlarsa haddini bildiririz
09:46 Milli Takımımız, Dünya Kupası eleme gruplarında 55 ülke arasında 47. sırada yer aldı
Kadın Voleybol Takımımız'ın kaptanı Eda Erdem, üst üste en iyi kadın oyuncu seçilerek tarihte bunu başaran ilk voleybolcu oldu Kadın Voleybol Takımımız'ın kaptanı Eda Erdem, üst üste en iyi kadın oyuncu seçilerek tarihte bunu başaran ilk voleybolcu oldu         
11:03
Batı Afrika ülkesi Gine'de askeri darbe sonrası dünya borsalarındaki alüminyum fiyatları uçtu Batı Afrika ülkesi Gine'de askeri darbe sonrası dünya borsalarındaki alüminyum fiyatları uçtu         
10:56
Yeni Zelanda Başbakanı ne cevap vereceğini şaşırdı! Cinsel ilişki sorusu ülke gündemine oturdu Yeni Zelanda Başbakanı ne cevap vereceğini şaşırdı! Cinsel ilişki sorusu ülke gündemine oturdu         
10:45
Candaş Tolga Işık sordu, Sergen Yalçın afalladı: Niye İspanyolca öğreniyorsun? Candaş Tolga Işık sordu, Sergen Yalçın afalladı: Niye İspanyolca öğreniyorsun?         
10:41
Hesabındaki 240 bin doların yok olduğunu iddia eden vatandaş, Binance Türkiye için haciz kararı aldırdı Hesabındaki 240 bin doların yok olduğunu iddia eden vatandaş, Binance Türkiye için haciz kararı aldırdı         
10:35
Sergen Yalçın, UEFA Hakem Kurulu Üyesi Uilenberg'i bitirdi: Sen kimsin Bloomberg? Görevden almazlarsa haddini bildiririz Sergen Yalçın, UEFA Hakem Kurulu Üyesi Uilenberg'i bitirdi: Sen kimsin Bloomberg? Görevden almazlarsa haddini bildiririz         
10:11
Boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında, ailesinin yanından zorla kaçırdı! O anlar kamerada Boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında, ailesinin yanından zorla kaçırdı! O anlar kamerada         
09:50
Miss Turkey'de ilginç tesadüf! Birinci olan Dilara Korkmaz, 2010 Türkiye dördüncüsü Dilay Korkmaz'ın kardeşi çıktı Miss Turkey'de ilginç tesadüf! Birinci olan Dilara Korkmaz, 2010 Türkiye dördüncüsü Dilay Korkmaz'ın kardeşi çıktı         
09:31
İranlı kadın, adına açılan sahte telefon hatları yüzünden kabusu yaşadı İranlı kadın, adına açılan sahte telefon hatları yüzünden kabusu yaşadı         
08:53
Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor         
07:36
KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır'ın Z kuşağı tespiti: HDP'nin oylarını yüzde 15'e çıkarabilirler KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır'ın Z kuşağı tespiti: HDP'nin oylarını yüzde 15'e çıkarabilirler         
07:33
17 gün önce kaybolan genç kız, sosyal medyada 17 gün önce kaybolan genç kız, sosyal medyada "ikinci eş" olarak bahsedildiği videoda görüntülendi         
07:18
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Masadaki sandalye kendi kendine hareket etti, olay hakkındaki iddia daha da ürkütücü Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Masadaki sandalye kendi kendine hareket etti, olay hakkındaki iddia daha da ürkütücü         
20:14
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının bacakları ve kolu kesildi Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının bacakları ve kolu kesildi         
19:52
İki arkadaştan birinin başı bedeninden ayrıldı! Korkunç kaza anbean kameralarda İki arkadaştan birinin başı bedeninden ayrıldı! Korkunç kaza anbean kameralarda         
19:44
Diyarbakırlı iş adamından, fırsatçılara tepki! 30 ton ürünü vatandaşlara ve martılara ücretsiz verdi Diyarbakırlı iş adamından, fırsatçılara tepki! 30 ton ürünü vatandaşlara ve martılara ücretsiz verdi         
18:26
Doktorlardan, anne-babalara önemli uyarı: Aileleri aşı olmayan çocuklarda vaka oranları artış gösteriyor Doktorlardan, anne-babalara önemli uyarı: Aileleri aşı olmayan çocuklarda vaka oranları artış gösteriyor         
16:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2021 11:06:48. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'un en eski evi 'Kavafyan Konağı' yıllara meydan okuyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement