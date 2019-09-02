Son Dakika Haberleri: İstanbul’un en eski ilçelerinden Eyüpsultan…
Son Dakika Ekonomi Haber

İstanbul’un en eski ilçelerinden Eyüpsultan…

10 saat önce

Bayramlar, kandiller, Cuma'larda dolup taşan, yeni evlenenlerin ve sünnetlik çocukların da ziyaret ettiği, avlusundaki çeşmeden akan suyun kutsal olduğunun düşünüldüğü Eyüp Sultan Camii ve Türbesi...

İstanbul’un en eski ilçelerinden Eyüpsultan…, System.String[]

Bayramlar, kandiller, Cuma'larda dolup taşan, yeni evlenenlerin ve sünnetlik çocukların da ziyaret ettiği, avlusundaki çeşmeden akan suyun kutsal olduğunun düşünüldüğü Eyüp Sultan Camii ve Türbesi…

Eyüp Sultan Camii, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 12:09 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rize'de gittikleri vadide kaybolan 6 kişiye ulaşıldığı açıklandı
Arjantin'de kur kontrolleri başladı, IMF incelemede Şeyma Subaşı, havuzda üstsüz pozunu paylaştı Kamuya yaklaşık 15 bin personel alınacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.9.2019 11:08:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul’un en eski ilçelerinden Eyüpsultan…
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]