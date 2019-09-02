İstanbul’un en eski ilçelerinden Eyüpsultan…
10 saat önce
Bayramlar, kandiller, Cuma'larda dolup taşan, yeni evlenenlerin ve sünnetlik çocukların da ziyaret ettiği, avlusundaki çeşmeden akan suyun kutsal olduğunun düşünüldüğü Eyüp Sultan Camii ve Türbesi...
Bayramlar, kandiller, Cuma'larda dolup taşan, yeni evlenenlerin ve sünnetlik çocukların da ziyaret ettiği, avlusundaki çeşmeden akan suyun kutsal olduğunun düşünüldüğü Eyüp Sultan Camii ve Türbesi…
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 12:09
Rize'de gittikleri vadide kaybolan 6 kişiye ulaşıldığı açıklandı Arjantin'de kur kontrolleri başladı, IMF incelemede Şeyma Subaşı, havuzda üstsüz pozunu paylaştı Kamuya yaklaşık 15 bin personel alınacak