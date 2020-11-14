İstanbul'un en güzel fotoğrafını çekmek için 900'e yakın fotoğrafçı yarışıyor - Son Dakika

İstanbul'un en güzel fotoğrafını çekmek için 900'e yakın fotoğrafçı yarışıyor

14.11.2020 19:27

İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak ve fotoğrafçılığı sevdirmek amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen "PhotoMaraton 2020" kapsamında bir araya gelen 900'e yakın fotoğrafsever, Sirkeci Garı, Beyazıt Meydanı ve Galata Kulesi çevresinde kıyasıya yarışıyor.

İstanbul'un tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak ve fotoğrafçılığı sevdirmek amacıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen "PhotoMaraton 2020" kapsamında bir araya gelen 900'e yakın fotoğrafsever, Sirkeci Garı, Beyazıt Meydanı ve Galata Kulesi çevresinde kıyasıya yarışıyor.

Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğünün katkılarıyla NİKON'un ana sporluğunda düzenlenen etkinliğin startı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralı gözetilerek öğle saatlerinde Sirkeci Garı'nda verildi.

İstanbul'un en güzel tarihi mekanlarını ölümsüzleştirmek için bir araya gelen yarışmacılar, Sirkeci Garı ve Beyazıt Meydanı etaplarının ardından Galata Kulesi ve çevresindeki çekimlerini sürdürüyor.

Etkinlik kapsamında Galata Kulesi meydanında müzik dinletisi yapıldı.

Dijital, analog, cep telefonu ve video kategorilerinde, 4 farklı alanda belirlenen temalar doğrultusunda çekim yapan yarışmacılar, gün boyunca tarihi şehrin sokaklarını vizörlerine taşıdı.

Temalardan biri vakıf konusuna dikkati çekmek için belirlendi

Vakıflar Genel Müdürlüğü, çekimlerin yapıldığı alanlarda yoğun vakıf eseri bulunduğu için etkinliğe katkı sundu.

FOTON da yarışmanın temalarından birini vakıf konusuna dikkati çekmek için "İyilik yap" olarak belirledi.

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, katılımcılara gönderdiği yazılı mesajında, etkinlik kapsamındaki 3 güzergahın da Osmanlı döneminde kurulmuş kadim vakıfların izlerini taşıdığını vurguladı.

Burhan Ersoy, mesajında şunları kaydetti:

"Bu güzergahlarda gördüğünüz, yanından geçtiğiniz, objektifinizi doğrulttuğunuz pek çok tarihi yapının, her bir taşının sevgiyle örülüp inşa edildiğini, hiçbir karşılık beklemeksizin bir iyiliği gerçekleştirmek üzere vakfedildiğini bilmenizi isteriz. Vakıf, kişinin kendine göre önemli bulduğu bir hayır amacını gerçekleştirmek üzere, kendine ait olan bir malı ya da mülkü o amaca tahsis etmesiyle oluşur. Kurucular dünyadan göçüp gitse de bıraktıkları vakıflar yaşamaya devam ettikçe iyilik de sürmeye devam eder. Zaten vakıf kurmaktaki amaçları da budur. İyiliğe, dostluğa ve sevgiye ebediyet kazandırmak..."

Sonuçlar 20 Aralık'ta açıklanacak

Yarışmanın jürisinde Coşkun Aral, Prof. Dr. Çetin Ergand, Dora Günel, Erol Doğaner, Gülnur Sözmen, İlyas Göçmen, Leyla Emektar, Nevzat Yıldırım ve Sevil Alkan bulunuyor.

Yarışmanın sonuçları 20 Aralık 2020'de Haliç Kongre Merkezi'nde açıklanacak.

"Yarışma hem İstanbul'un hem Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sağlıyor"

FOTON Yönetim Kurulu Üyesi Merih Akoğul da etkinliğe olan ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları dile getirdi:

"Neredeyse 900 yarışmacı 4 kategoride yarışıyor. Sirkeci Garı'nda öğlene doğru başladık. Beyazıt Meydanı ve Galata Kulesi'nde 4 kategoride çekilecek fotoğraf ve videolar aslında bir yarışma değil, etkinlik formatında. Hem İstanbul'un hem Türkiye'nin tanıtımı için büyük ses getiren bu yarışmanın üçüncüsü koronavirüs sürecine rağmen çok iyi başladı. Şehrin ve ülkemizin tanıtımı için muazzam bir etkinlik. Yağmura rağmen yarışmacıların pes etmeden hünerlerini sergilemesi bizi çok mutlu etti. Etkinlik, İstanbul'un siluetini göstermek, İstanbul'un anlatmak için güzel bir araç oluyor. "

İstanbul'un en güzel fotoğrafını çekmek için 900'e yakın fotoğrafçı yarışıyor
İstanbul'un en güzel fotoğrafını çekmek için 900'e yakın fotoğrafçı yarışıyor
İstanbul'un en güzel fotoğrafını çekmek için 900'e yakın fotoğrafçı yarışıyor
İstanbul'un en güzel fotoğrafını çekmek için 900'e yakın fotoğrafçı yarışıyor

Beyazıt Meydanı, Sirkeci Garı, İstanbul, Galata, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'un en güzel fotoğrafını çekmek için 900'e yakın fotoğrafçı yarışıyor - Son Dakika


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