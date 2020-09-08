İstanbul'un en uzun minibüs hattına dezenfektan üniteleri yerleştirildi - Son Dakika

Korona virüse karşı İstanbul'da toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon işlemlerine hız verildi. İstanbul ile Kocaeli arasında hizmet veren en uzun minibüs hattına dezenfektan üniteleri yerleştirildi. Dezenfeksiyon çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

Korona virüse karşı İstanbu'lda toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon işlemlerine hız verildi. Pendik Belediyesi tarafından Gebze ile Harem arasında vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan minibüslere el dezenfekte üniteleri yerleştirildi. Yolculuk yapan vatandaşların dezenfektan kullanarak sosyal mesafeye uyduğu görüldü.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs salgınına karşı aldığı tedbirleri uygulamayı sürdüren Pendik Belediyesi tedbir çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. İstanbul ile Kocaeli arasında vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan Gebze Harem minibüslerine dezenfekte üniteleri yerleştirdi. Gebze ile Harem arası mesafede hizmet veren tüm minibüslere dezenfekte edildi. Minibüs şoförleri ve yolcuların kullanması içinde el dezenfektan üniteleri konuldu. Vatandaşların minibüslere binerken el dezenfekte ünitelerini kullandıktan sonra sosyal mesafe kuralına uyarak yolculuk yaptıkları görüldü. Dezenfekte ünitesi yerleştirme çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

YOLCULARIN YOĞUN OLDUĞU BİR HATTA ÇALIŞIYORUZ

Gebze Harem hattında 35 yıldır şoför olarak çalışan Elvan Sekmen İstanbul Anadolu yakasında 60 km'lik olarak en uzun hattın Gebze Harem hattı olduğunu belirtti. Dezenfekte Ünitelerinin yerinde bir çalışma olduğunu belirten Kaya" Mesafesi ve insan sirkülasyonun yoğun olduğu bir güzergah üzerinde çalışıyoruz. Pendik Belediyesinin minibüscülere ve yolculara yönelik çalışmasından dolayı Belediye Başkanı Ahmet Cin ve ekinine çok teşekkür ederiz. Bu ortamı hijyenik hale getirmek üzere yapılan dezenfeksiyon çalışmalarını ve dezenfektan üniteleri yerinde bir çalışma çok sağ olsunlar. Yolcularımızı araca bindikleri ilk andan itibaren uyararak maskesiz yolculuk yapmamaları ve araçta olan dezenfektanları kullanmaları için telkinlerde bulunuyoruz" diye konuştu.

DEVLETİMİZ ELİNDEN GELENİ YAPIYOR

Gebze Harem hattında yolculuk yapan Yılmaz Tuna, " Gördüğümüz kadarıyla minibüslerin tamamında ünite var. Hepsine dezenfekte ünitesi yerleştirilmiş. Yolcular olarak bu çalışmadan oldukça memnunuz. Biz yolcularda maske takmak zorundayız. Devletimiz sağ olsun elinden gelen her şeyi yapıyor. Bu hastalıktan kurtulmak için kurallara uymak zorundayız. Bu güzel çalışmadan dolayı Pendik Belediyesine çok teşekkür ederiz " diye konuştu.

Öte yandan Gebze ilçesinden Hareme kadar yolculuk yapan vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını belirterek bu önemli çalışmadan dolayı Pendik Belediyesine teşekkür ettiler.

(Aykut Zor/İHA)