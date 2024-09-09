İstanbul'un en yüksek binalarından biri! Sapphire AVM kapanıyor - Son Dakika
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Emlak

İstanbul'un en yüksek binalarından biri! Sapphire AVM kapanıyor

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262.5 metre yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek binalarından biri olan Kiler Holding'in sahibi olduğu Sapphire AVM resmen kapanıyor. 10 bodrum ve yerüstünde 56 kattan oluşan dev bina artık ofis olarak kullanılacak.

09.09.2024 13:31  Güncelleme: 13:46
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İstanbul'un Le­vent semtinde yer alan Sapphire AVM kapanarak ofis alanına dönüşecek ve ofisler yakında kiralanmaya başlayacak. Açılışında lüks AVM olarak hizmet veren Sapphi­re'de ofis kiralamala­rının başlaması bek­leniyor.

KİRALAMALAR 1 AY İÇİNDE BAŞLAYACAK

Kiler Holding'ten alınan bilgiye göre AVM bölü­mü içinde tadilat tamamlandı.Ofis kiralamalarının yaklaşık bir aya başlaması öngörülüyor.

İSTANBUL'UN EN YÜKSEK BİNALARINDAN BİRİ

İstanbul'un 4. Levent semtinde bulunan Sapphire, 262.5 metre yüksekliği ile İstanbul'un da en yüksek binaları arasında bulunuyor. Sapphire, konut, AVM, seyir terası kullanımlarının bir arada yer aldığı karma bir proje olarak tasarlanmıştı. Bina 10 bodrum ve yerüstünde 56 kattan oluşuyor.

HALKBANK'TAN GERİ ALMIŞLARDI

Sapphire AVM, borçları karşılığında 2019 yılında 100 milyon dolara Halkbank'a satılmış, 2021'de ise 48 milyon dolara yine Kiler Holding tarafından geri alınmıştı. Geçtiğimiz yıldan bu yana da AVM'yi ofise dönüştürmek isteyen Kiler Holding, kiracı markalar ile görüşerek yollarını ayırmış, ocak ayı itibari ile Sapphire'deki AVM'yi kapatmıştı.

Şirketin Kamu Aydınlatma Platformu'nda yayınla­dığı 2023 yıl sonu gay­rimenkul değerleme raporuna göre, Sapp­hire AVM'nin değeri 2 milyar 411 milyon 324 bin TL.

İstanbul\'un en yüksek binalarından biri! Sapphire AVM kapanıyor

Yerel Haberler, Kiler Holding, İş Dünyası, İstanbul, Ekonomi, Finans, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Emlak İstanbul'un en yüksek binalarından biri! Sapphire AVM kapanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Mehmet Bal: 100 milyona halkbanka satılıyor 2 yıl sonra 48 milyona geri alınıyor?? Sebebi neyki acaba?? 66 1 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA: Türkiye nin yapilanmasi en fazla iki katli olmali , arsalar en kücük 400 metre kare olmali !! Depremde kaybi en aza indirir 17 10 Yanıtla
  • Ateş: Devletin,vatandaşın bankası nasıl böyle bir alışveriş yapmış.Bu nasıl bir alışveriş.100 e al 2 sene sonra 48 e sat.Çok ilginç. 15 0 Yanıtla
  • Selahattin Şahin: 3 aylık kirası 100 milyon dolar banka verdiği parayı çıkarmış zaten 48 milyon dolar fazladan kar etmiş 8 6 Yanıtla
  • Yaman Auto: 2.411 milyon tl ye 1 katını alırsınız.peşkeş çekilmiş eski sahibine .. 6 0 Yanıtla
  • Murat denizli: haşkbankla milleti ıyıce soydular 6 0 Yanıtla
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