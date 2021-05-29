İstanbul'un en yüksek yapısı Çamlıca Kulesi'nin ilk ziyaretçileri gazeteciler oldu - Son Dakika

İstanbul'un en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi, açılış törenini takip eden basın mensuplarına tanıtıldı.

Çamlıca Kulesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katıldığı törenle açıldı.

369 metrelik kule uzunluğu ve deniz seviyesinden 587 metrelik yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi, açılışı takip eden basın mensuplarına gezdirildi.

Kule, 4 katı yerin altında olmak üzere her biri 4,5 metre yüksekliğinde 49 kattan oluşuyor. Kulenin 33 ve 34. katlarında deniz seviyesinden 366,5 ve 371 metre yüksekliğinde iki seyir terası da bulunuyor. Kulede seyir terasına çıkmak asansörle yaklaşık 1 dakika sürüyor.

Tarihi yarımada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Çamlıca Camisi, Adalar'ın da aralarında bulunduğu İstanbul'un birçok noktası da kuleden rahatlıkla seyredilebiliyor.

Ziyaretçilerin bilet alarak gezebileceği kule, tarih boyunca önemli bir simge olan lale çiçeğinden esinlenilerek yapılmıştı.