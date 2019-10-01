İstanbul'un enflasyon rakamları açıklandı

İstanbul'da 2019 Eylül ayında perakende fiyatlar yüzde 1,11 arttı, toptan fiyatlar ise yüzde-0,14 oranında azaldı.



İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi 2019 Eylül ayında perakende fiyatlar yüzde 1,11 arttı, toptan fiyatlar ise yüzde -0,14 oranında azaldı. Eylül itibariyle yıllık ortalama yüzde 17,54, toptan eşya fiyatları indeksi ise yıllık ortalamada yüzde 20,29 artış gösterdi. Perakende fiyatlar 2019 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,13, toptan fiyatlar ise yüzde 5,58 arttı.



Sektörler bazında değişim oranladı



Eylül 2019'da perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 7,95, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 4,87, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 1,86, giyim harcamalarında yüzde 1,53, konut harcamalarında yüzde 0,64, gıda harcamalarında yüzde 0,30 artış, ev eşyası harcamalarında yüzde -0,08 azalış görüldü. Diğer harcamalar grubunda fiyat değişimi izlenmedi.



Eylül 2019'da toptan fiyatlar ise aylık bazda bir önceki aya göre; inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2,97, madenler grubunda yüzde 1,09, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,02, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0,81 artış, kimyevi maddeler grubunda yüzde -1,98, gıda maddeleri grubunda yüzde -1,34, azalış görüldü. Mensucat grubunda fiyat değişimi izlenmedi. - İSTANBUL