İstanbul'un enflasyonu arttı
1 saat önce
İstanbul'da perakende fiyatlar ocak ayında yüzde 1,14 yükseldi.
İstanbul'da perakende fiyatlar ocak ayında yüzde 1,14 yükseldi. Aylık bazda gıda fiyatları 2,53 artarken, giyim yüzde 6,22 ucuzladı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:48
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