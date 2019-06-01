Son Dakika Haberleri: İstanbul'un enflasyonu yükseldi
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İstanbul'un enflasyonu yükseldi

53 dakika önce

İstanbul'da perakende fiyatlar mayısta önceki aya göre yüzde 1,02, toptan fiyatlar ise yüzde 2,17 arttı.

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İstanbul'da perakende fiyatlar mayısta önceki aya göre yüzde 1,02, toptan fiyatlar ise yüzde 2,17 arttı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:28 
Ekonomi
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