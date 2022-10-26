Ev sahibinden şaşkınlık yaratan kiralık ev ilanı! Fiyatı görenler ne yorum yapacağını şaşırdı

Türkiye'de enflasyonun artışı gündemdeki en önemli konu olarak yerini korurken, ev ve kira fiyatlarındaki yükseliş de vatandaşları kara kara düşündürüyor. Twitter'da bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan ev ilanı, osyal medyada tartışma yarattı.

4 BİN LİRA FİYAT BİÇTİ

Paylaşılan ilanda İstanbul'un Esenler ilçesinde bulunan bir ev için ev sahibinin 4 bin lira kira bedeli biçtiği görüldü. Ancak fotoğraflara bakan kullanıcılar, evin sağlıksız ve kullanılamaz halde olmasıyla nedeniyle adeta isyan etti.

"HERHANGİ BİR İNSANA VERİLEMEZ BENCE"

İlanı sosyal medyada paylaşan vatandaş, "İstanbul Esenler'de aylık kirası 4 bin TL olan daire… Cidden şoklar içerisindeyim. Bekara, aileye, öğrenciye verilebilir denmiş ama bu daire herhangi bir insana verilemez bence" ifadelerini kullandı.

İşte evin fotoğrafları: