Ev sahibinden şaşkınlık yaratan kiralık ev ilanı! Fiyatı görenler ne yorum yapacağını şaşırdı - Son Dakika
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Ev sahibinden şaşkınlık yaratan kiralık ev ilanı! Fiyatı görenler ne yorum yapacağını şaşırdı

26.10.2022 20:29

İstanbul Esenler'de kiralık ilanı verilen bir daire sosyal medyada gündem oldu. Evin adeta kullanılamaz biçimde ve sağlıksız olduğu göze çarparken, daireye ev sahibi tarafından 4 bin TL değer biçilmesi de tepki topladı. İlanı paylaşan kişi, "Cidden şoklar içerisindeyim. Bekara, aileye, öğrenciye verilebilir denmiş ama bu daire herhangi bir insana verilemez bence" dedi.

Türkiye'de enflasyonun artışı gündemdeki en önemli konu olarak yerini korurken, ev ve kira fiyatlarındaki yükseliş de vatandaşları kara kara düşündürüyor. Twitter'da bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan ev ilanı, osyal medyada tartışma yarattı.

4 BİN LİRA FİYAT BİÇTİ

Paylaşılan ilanda İstanbul'un Esenler ilçesinde bulunan bir ev için ev sahibinin 4 bin lira kira bedeli biçtiği görüldü. Ancak fotoğraflara bakan kullanıcılar, evin sağlıksız ve kullanılamaz halde olmasıyla nedeniyle adeta isyan etti.

Ev sahibinden pes dedirten kiralık ev ilanı! Fiyatı gören küçük çaplı kriz geçirdi

"HERHANGİ BİR İNSANA VERİLEMEZ BENCE"

İlanı sosyal medyada paylaşan vatandaş, "İstanbul Esenler'de aylık kirası 4 bin TL olan daire… Cidden şoklar içerisindeyim. Bekara, aileye, öğrenciye verilebilir denmiş ama bu daire herhangi bir insana verilemez bence" ifadelerini kullandı.

Ev sahibinden pes dedirten kiralık ev ilanı! Fiyatı görenler küçük çaplı kriz geçirdi

İşte evin fotoğrafları:

Ev sahibinden pes dedirten kiralık ev ilanı! Fiyatı görenler küçük çaplı kriz geçirdi
Ev sahibinden pes dedirten kiralık ev ilanı! Fiyatı görenler küçük çaplı kriz geçirdi
Ev sahibinden pes dedirten kiralık ev ilanı! Fiyatı görenler küçük çaplı kriz geçirdi
Ev sahibinden pes dedirten kiralık ev ilanı! Fiyatı görenler küçük çaplı kriz geçirdi
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Son Dakika Emlak Ev sahibinden şaşkınlık yaratan kiralık ev ilanı! Fiyatı görenler ne yorum yapacağını şaşırdı - Son Dakika


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