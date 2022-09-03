İstanbul'da 120 Kaçak Göçmen Yakalandı, 6 İkamet Sahibine de 308 Bin TL Ceza Kesildi - Son Dakika
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İstanbul'da 120 Kaçak Göçmen Yakalandı, 6 İkamet Sahibine de 308 Bin TL Ceza Kesildi

03.09.2022 11:52

İstanbul’un Esenyurt, Esenler ve Küçükçekmece ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 120 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin yakalandıkları adreslerde kimlik tespiti yapılan 6 ikamet sahibine de 308 bin 880 lira ceza kesildi.

İstanbul'un Esenyurt, Esenler ve Küçükçekmece ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 120 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin yakalandıkları adreslerde kimlik tespiti yapılan 6 ikamet sahibine de 308 bin 880 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerince, "göçmen kaçakçılığı" suçu ile ilgili İstanbul'un Esenyurt, Esenler ve Küçükçekmece ilçelerinde operasyonlar düzenledi.

Geçen çarşamba günü başlayıp dün sona eren operasyonlarda, "şok evi" olarak tabir edilen 12 adreste tutulan 42'si Fas, 70'i Suriye, 4'ü Afganistan 3'ü Cezayir ve biri Pakistan olmak üzere toplam 120 kaçak göçmenin yakalandığı belirtildi.

Mühürlenen adresler ile ilgili kimlik tespiti yapılan 6 ikamet sahibine de evlerde bulunan yabancı şahıs başına 2 bin 574 lira olmak üzere toplam 308 bin 880 lira cezai işlem uygulanarak haklarında "göçmen kaçakçılığı" suçundan adli işlem yapıldığı kaydedildi.

Göçmenler hakkında ise sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı da bildirildi.

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Kaynak: ANKA

Esenyurt, İstanbul, Esenler, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 120 Kaçak Göçmen Yakalandı, 6 İkamet Sahibine de 308 Bin TL Ceza Kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da 120 Kaçak Göçmen Yakalandı, 6 İkamet Sahibine de 308 Bin TL Ceza Kesildi - Son Dakika
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