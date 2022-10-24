Esenyurt'ta şaşkınlık yaratan görüntü! Hiç kimseye aldırmadan ulu orta tuvaletini yaptı - Son Dakika
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Esenyurt'ta şaşkınlık yaratan görüntü! Hiç kimseye aldırmadan ulu orta tuvaletini yaptı

24.10.2022 21:56

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana gelen olayda bir kadın, sokak ortasında ulu orta tuvaletini yaptı. Şahsın yanından geçenler olaya anlam veremezken, yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

İstanbul'da kamuya açık alanlarda cinsel ilişki giren ve çırılçıplak gezenlerin görüntüler henüz hafızalardan silinmemişken bir akıl almaz olay da Esenyurt ilçesinde yaşandı.

ULU ORTA TUVALETİNİ YAPTI

Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşılan ve çok konuşulanlar arasına giren görüntülerde yabancı uyruklu olduğu iddia edilen bir kadının çöp konteynırının yanına oturarak ulu orta tuvaletini yaptı.

ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİLER

Görenlerin ağzını açık bırakan anlarda kadının yanından geçen insanların şaşkın bakışlar atarak yoluna devam ettiği gözlemlendi.

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İstanbul, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta şaşkınlık yaratan görüntü! Hiç kimseye aldırmadan ulu orta tuvaletini yaptı - Son Dakika
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