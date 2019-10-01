Son Dakika Haberleri: İstanbul'un eylül enflasyonu belli oldu
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İstanbul'un eylül enflasyonu belli oldu

1 saat önce

İstanbul'da eylül ayında perakende fiyatlar yüzde 1,11 arttı, toptan fiyatlar ise yüzde -0,14 oranında azaldı.

İstanbul'un eylül enflasyonu belli oldu, System.String[]

İstanbul'da eylül ayında perakende fiyatlar yüzde 1,11 arttı, toptan fiyatlar ise yüzde -0,14 oranında azaldı.

İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 12:16 
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