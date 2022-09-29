İstanbul'da bir markette 3 ruhsatsız tabanca bulundu - Son Dakika
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İstanbul'da bir markette 3 ruhsatsız tabanca bulundu

29.09.2022 12:18

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir markette 3 ruhsatsız tabanca, 7 şarjör ile aparatlar ele geçirildi.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir markette 3 ruhsatsız tabanca, 7 şarjör ile aparatlar ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nişanca Mahallesi'nde bulunan market ile karşısında bulunan üç katlı metruk binada çok sayıda silah olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında söz konusu markette arama yapan ekipler, 3 ruhsatsız tabanca, 7 şarjör, 4 plastik şarjör aparatı ile 87 paket bandrolsüz kaçak tütün ele geçirdi.

Metruk binadaki aramada içerisine boru düzeneği oluşturularak doldur boşalt noktası olarak kullanıldığı değerlendirilen çöp kovasında 357 boş kovan ve 235 mermi çekirdeği bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli Z.Z.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Eyüpsultan, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da bir markette 3 ruhsatsız tabanca bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da bir markette 3 ruhsatsız tabanca bulundu - Son Dakika
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