Görüntüler İstanbul Fatih'ten! Ramazan için dağıtılan kumanyaya yoğun talep izdihama yol açtı - Son Dakika
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Görüntüler İstanbul Fatih'ten! Ramazan için dağıtılan kumanyaya yoğun talep izdihama yol açtı

22.03.2023 14:51

İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir derneğin Ramazan yardımı dağıtımında izdiham meydana geldi. Vatandaşların ezilme tehlikesi geçirdiği olayın görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ramazan ayı öncesinde İstanbul'un Fatih ilçesinde kaydedilen bir görüntü sosyal medyada büyük ses getirdi. Bir dernek tarafından Ramazan kumanyası dağıtımı yapılacağını duyan vatandaşların binaya akın etmesiyle tehlikeli görüntüler ortaya çıktı.

VATANDAŞLAR EZİLME TEHLİKESİ YAŞADI

Dağıtım sırasında oluşan izdiham nedeniyle vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirirken, internete düşen görüntülerde çok sayıda kişinin bir yandan kumanyaya ulaşmaya çalışırken diğer yandan ezilme tehlikesi ile karşı karşıya kalmaları nedeniyle çığlıklar attığı görüldü.

YARDIMLARA ARA VERİLDİ

Derneğin yaşanan izdiham nedeniyle yardımlara ara verdiği ve durumun sakinleşmesinin ardından dağıtıma yeniden başlanacağı iddia edildi. Benzer izdiham görüntülerinin aynı dönemde çok kez yaşandığı ancak bu yıl daha tehlikeli anların ortaya çıktığı ifade edildi.

YORUMLAR (9)
  • alpaslan akcelep: Millet aç kardesim ne hale koydular milleti Rabbım bu duruma düşürenler iki yakası bir araya gelmesin Cevap Yaz 21 1 Yayından Kaldır
  • Ihsan Bulut: Ramazan kolisi almak sevaptır ihtiyacı olmayanlarda alabilir. Yakında ki diyanet işlerinden fetva belki bütün camilerde bile hocalar kağıttan okurlar Cevap Yaz 3 6 Yayından Kaldır
  • MEHMET ÜNAL: Gerçekten Türkiye mi burası? Cevap Yaz 15 0 Yayından Kaldır
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