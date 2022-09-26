Alınan bilgiye göre, Fatih Sümbül Efendi Mahallesi'nde 23 Eylül 'de gece saatlerinde Kenan Temiz ile kimliği belirsiz bir kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, şüpheli yanındaki bıçakla Temiz'i kalbinden bıçakladı.

Kaynak: AA

İstanbul, Eylül, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fatih'te çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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