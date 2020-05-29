İstanbul'un Fethi, bakanlıklar ve İBB'nin programlarında aynı anda ayrı ayrı kutlanacak - Son Dakika

İstanbul'un Fethi, bakanlıklar ve İBB'nin programlarında aynı anda ayrı ayrı kutlanacak

İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü nedeniyle İstanbul'da bakanlıkların ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ayrı ayrı programları olacak. Ayrıca İstanbul Valiliği, Topkapı Sarayı'nda İBB ise Kız Kulesi'nde mehteran konseri düzenleyecek. 20.45'te ve 20.53'te farklı kurumlar şehrin farklı noktalarında havai fişek gösterisi düzenleyecek.

İstanbul, Fetih kutlamaları kapsamında çok geniş bir yelpazede etkinliklere ev sahipliği yapacak. İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bakanlıklar ve vakıflar farklı farklı yerlerde mehteran konseri düzenleyecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, fethin 567. yıl dönümü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ınkatılacağı özel programlarla kutlanacak.

Ayasofya'da Fetih Suresi okunmasından teknelerin Boğazdagerçekleştireceği Fetih Saygı Geçidi'ne, Fetih Özel Konseri'nden Okçular Vakfının Fetih Kupası'na kadar birçok etkinlikle fetih sevinci yaşatılacak.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI'NDAN "SAYGI GEÇİŞİ"

İlk olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Türkiye Yelken Federasyonu tarafından "29 Mayıs İstanbul Boğazı Fetih Saygı Geçişi Etkinliği" gerçekleştirilecek.

Saat 11.30'daki etkinlikte Türk bayraklı tekneler, Huber Köşkü'nün önünden geçerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da selamlayacak.

VALİLİK MEHTERAN KONSERİ DÜZENLEYECEK

İstanbul Valiliği tarafından saat 18.00'de Topkapı Sarayı önünde Kur'an-ıKerim tilaveti, kılıç kalkan gösterisi ve mehteran konseri gerçekleştirilecek.

ESAT KABAKLI VE MUSTAFA YILDIZDOĞAN KONSERİ

Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı Youtube kanallarında ve sosyal medya hesaplarından saat 19.00'da yayınlanacak "İstanbul'un Fethi Özel Konser Programı'nda" ise Esat Kabaklı, Mustafa Yıldızdoğan ve İbrahim Sadri, fetih coşkusunu yaşatacak eserlerle sahne alacak.

Saat 19.00'da Okçular Vakfının Fetih Kupası etkinliği icra edilecek. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Fetih Duası ile başlayacak etkinlikte, Geleneksel Türk Okçuluğu Puta, Klasik Yay ve Makaralı Yay finalleri ödül töreninin yanı sıra Türkiye genelinde yapılan "İstanbul'un Fethi" temalı şiir okuma yarışması birincisinin video gösterimi de yapılacak

20.53'TE HAVAİ FİŞEK ŞÖLENİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 20.53'te video konferansla katılacağı etkinlikte mehteran takımı, ışık gösterisi ve havai fişek şöleni de olacak.

AYASOFYA'DA FETİH SURESİ

Fetih coşkusu saat 21.30'da Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği Fetih Şöleni ile Ayasofya'da devam edecek.

Program, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethederken gemileri karadan yürüttüğü rotaların üzerinden geçip Ayasofya'ya gelen drone görüntüleri ile başlayacak.

Ayasofya içinde Fetih Suresi tilavetiyle devam edecek programda, Fetih Duası da yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video konferans ile katılacağı programda, Ayasofya'nın önüne kurulan bir platformda İstanbul'un fethi temalı mapping gösterisi de yapılacak.

Fetih Şöleni, Tarihi Yarımada'daki havai fişek gösterisi ile sona erecek.

Ayrıca tüm program, Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı Youtubekanalları ile sosyal medya hesaplarından ve televizyon kanallarından canlı olarak izlenebilecek.

İBB'NİN PROGRAMI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümünde düzenlenecek etkinliklerle ilgili şu açıklamayı yaptı:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Fatih Sultan Mehmet Han'ın ve İstanbul'un yeniden doğduğu gün olan 29 Mayıs'ın 567'nci yıl coşkusunu, gerçekleştireceği etkinliklerle tüm Türkiye'ye yaşatacak. Kutlamalar kapsamında konser, havai fişek ile ışık ve su gösterileri yapılacak. Tarih söyleşileri, belgesel ve video gösterimleriyle büyük fatihin liderliğinin yanında entelektüel kimliği de anlatılacak. Etkinlikler, İBBTV ve İBB Kültür Daire Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından izlenebilecek. İBB ayrıca fethin yıl dönümünde çocuklara kenti tanıtan dergi hazırladı. İBB Kültür Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışma, okul öncesi yaştaki 80 bin çocuğa ücretsiz dağıtılacak

İSTANBUL SEMALARI FETİH İÇİN AYDINLANACAK

29 Mayıs akşamı saat 20.45'te, İBB Orkestralar Müdürlüğü Mehter Takımı Kız Kulesi'nde konser verecek.Mehteran Birliği'nin Hücum Marşı eşliğinde yapılacak olan havai fişek gösterisi, İstanbul Boğazı'nı aydınlatacak. Fethin kilit noktası Haliç'te ise saat 21.05'te su, ışık, lazer ve pyro gösterisi gerçekleştirilecek. Eşzamanlı olarak bu özel gün için hazırlanan görseller Galata Kulesi, Kız Kulesi, Romanos Kapısı, Tarihi Surlar, Rumeli Hisarı ve Galata Port'a yansıtılacak.

TARİHÇİ SÖYLEŞİLERİ

Osmanlı ve Dogˆu Roma tarihi uzmanlarıyla düzenlenen söyleşilerle fethin Türk, İslam ve dünya tarihi açısından önemi konuşulacak. Prof. Dr. İlber Ortaylı, Fatih'in entelektüel kimliğini evinden izleyicilere anlatacak.

Pelin Batu'nun moderatörlüğünde yapılacak sohbet ile Dursun Gümüşoğlu, Haldun Hürel ve Feridun Emecen, Türk tarihinin dönüm noktasını masaya yatıracak.

İstanbul'un çeşitli bölgelerine Fatih Sultan Mehmet ve fetih ile ilgili görseller yerleştirilecek, şehir adeta açık hava sergisine dönüşecek. Ayrıca, Fatih döneminde yapılan önemli eserlerle ilgili video da yine İBB'nin sosyal medya hesaplarından izlenebilecek.

7 TEPELİ ŞEHİR İÇİN 7 ŞİİR

İBB Şehir Tiyatroları oyuncuları tarafından seslendirilen 7 İstanbul şiiri, fetih haftası boyunca paylaşılacak. Yahya Kemal Beyatlı'dan Bir Başka Tepeden, Sabahattin Ali'den Köprüde Sabah,Necip Fazıl Kısakürek'ten Canım İstanbul, Atilla İlhan'dan İstanbul Ağrısı, Ziya Osman Saba'dan İstanbul, Bedri Rahmi Eyüboğlu'dan İstanbul Destanı ve Vedat Türkali'den İstanbul, şiir ve İstanbul meraklıları için paylaşılacak.

ÇOCUKLAR İSTANBUL'U BOYAYARAK TANIYACAK

İBB'nin 3-6 yaş grubu için hazırladığı dergi,İstanbul'un tarihi ve kültürel mekanlarını çocuklara eğlenecekleri içeriklerle anlatacak. Çocukların hem öğrenip hem de eğlenmesini amaçlayan çalışmada, Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Sultanahmet Meydanı, Ayasofya, Galata Kulesi, Kız Kulesi, Galata Köprüsü gibi İstanbul'un tarihi ve kültürel mekanları boyama ve oyunlar ile çocuklara tanıtılacak.Yaşadıkları şehri tanımaları için hazırlanan dergi çocukların merak ve keşif duygularını beslemeyi amaçlıyor. Çocukların, eğlenceli ve bilgilendirici çizgilerle İstanbul'un kültürel zenginliklerini oyun oynayarak kavraması ve sahip çıkması hedefleniyor.

İstanbul'un Fethi, bakanlıklar ve İBB'nin programlarında aynı anda ayrı ayrı kutlanacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 12:42 

Son Dakika Güncel İstanbul'un Fethi, bakanlıklar ve İBB'nin programlarında aynı anda ayrı ayrı kutlanacak - Son Dakika

Son Dakika

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