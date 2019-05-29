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İstanbul'un fethi Bayrampaşa'da coşkuyla kutlandı

43 dakika önce

İstanbul'un Fethi'nin 566. yılı, cihan padişahı Fatih Sultan Mehmet Han'ın asırlar önce otağını kurduğu Bayrampaşa'da coşkuyla kutlandı.

İstanbul'un fethi Bayrampaşa'da coşkuyla kutlandı, System.String[]
İstanbul'un Fethi'nin 566. yılı, cihan padişahı Fatih Sultan Mehmet Han'ın asırlar önce otağını kurduğu Bayrampaşa'da coşkuyla kutlandı.

"Kutlu fethin" 566. yılı cihan padişahı Fatih Sultan Mehmet Han'ın asırlar önce otağını kurduğu Bayrampaşa'da coşkuyla kutlandı. Fatih Parkı'nda düzenlenen kutlama programına Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in yanı sıra Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürü Necati Aktuğ Şahin, Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol ile okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayan program öğrencilerin halk oyunları gösterileri ile sürdü. Programında sonunda öğrenciler, Başkan Atila Aydıner ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:09 Kaynak: İHA
Fatih Sultan Mehmet, Han, İstanbul, Bayrampaşa, Güncel
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