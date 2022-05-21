İstanbul'un fethi kutlamaları Edirne'de başladı - Son Dakika
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İstanbul'un fethi kutlamaları Edirne'de başladı

21.05.2022 20:08
İstanbul'un fethi kutlamaları Edirne'de başladı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesince İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü yaklaşırken etkinlik düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şubesince İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü yaklaşırken etkinlik düzenlendi.

"İstanbul'un Fethi Edirne'de Başlar" programına katılanlar, Kıyık Caddesi'nde İstanbul'un fethinde kullanılan topların döküldüğü "Tophane Bayırı" mevkisinde bir araya geldi.

Temsili olarak at üstünde Fatih Sultan Mehmet ile hocası olarak bilinen ve İstanbul'un fethinde önemli rol oynayan Akşemseddin canlandırıldı.

Mehter takımı eşliğinde Selimiye Meydanı'na kadar "Fetih Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Programda, İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

AGD Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, yaptığı konuşmada, tarihte İstanbul'un fethi için sayısız sefer düzenlendiğini söyledi.

İstanbul'un fethinin bir çağı kapatıp bir çağı açtığını belirten İriş, "Dünya tarihinin en büyük askeri ve siyasi dehalarından biri olan Sultan Fatih, Edirne için çok önemli bir isimdir hatta Edirne'mizde yetişen en önemli kişidir diyebiliriz. Bu şehirde doğan, büyüyen, tahta çıkan, seferlere buradan yürüyen, İstanbul'u fethederek çağ kapatıp çağ açan Fatih Sultan Mehmet Han, ülkemiz için olduğu kadar dünya için de önemli bir şahsiyettir." diye konuştu.

Etkinliğe, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, AGD üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'un fethi kutlamaları Edirne'de başladı - Son Dakika


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