İstanbul'un Fethi'ni çocuklar anlattı - Son Dakika

Esenler Belediyesi, İstanbul'un Fethi'nin 568'inci yıl dönümünde bir etkinlik düzenledi. 'İstanbul'un Fethi'ni Çocuklar Anlatıyor' adlı programda çocuklar, Fatih Sultan Mehmed Han'dan aldıkları ilhamla geleceğe dair hedeflerini anlatırken mehteran takımı konser verdi.

Esenler Belediyesi, tarihin en önemli zaferlerinden biri olan İstanbul'un Fethi için etkinlik düzenledi. İsrafil Kurt tarafından kaleme alınan 'Fatih'in Günlüğü' adlı kitabı okuyup kendi günlüklerini yazarak dereceye giren çocuklara, programda ödül de verildi.

Şehir Ekranı TV'de 14.53'te canlı olarak izleyiciyle buluşan program, Yıldız Teknik Üniversitesi Otağ-ı Hümayun bahçesinde, tarihçi-yazar İbrahim Akkurt'un moderatörlüğünde gerçekleşti. Programda çocuklar, Fatih Sultan Mehmed Han'dan aldıkları ilhamla geleceğe dair hayallerini ve hedeflerini dile getirdi.

DÜNYA TARİHİNİN KIRILMA NOKTASI

İstanbul'un Fethi'nin sadece Türk tarihinde değil dünya tarihinde de bir kırılma noktası olduğunu söyleyen Akkurt, "Hüma Hatun, Fatih Sultan Mehmed henüz anne karnındayken onu manevi bir terbiyeye tabii tuttu. Hem Kur'an-ı Kerim dinleyerek hem helal lokmayla ona yarının Fatih'i olarak ilk eğitimini verdi. Çocukluk yıllarında babası Sultan II. Murad Han, Fatih'in etrafına devrin en önemli hocalarını tahsis ederek onu hem maddi hem manevi eğitime tabii tuttu. Akşemseddin Hazretleri, Molla Gürani, Molla Yegan ve birçok önemli hoca, Fatih Sultan Mehmed'in ileride İstanbul'un Fatih'i olmasında önemli rol oynamıştır" dedi.

FATİH'İN KARARLILIĞINDAN ETKİLENDİM

Yarışmada birinciliği elde eden Elif Kara ise "Fatih Sultan Mehmed'in kararlılığından çok etkilendim ve ben de hayallerimi kağıda döktüm. Benim hayallerim İstanbul'un yemyeşil olması. İstanbul'un yeşil olması için ben de çalışmalar yapıyorum. Bir erik fidanı diktim. Çeşitli bitkilere bakıyorum ve onlara bakarken çok mutlu oluyorum. Bitkileri çok seviyorum" diye konuştu.

Fatih Sultan Mehmed'in henüz küçük yaştayken geleceğini planladığını da dile getiren Kara, "Fatih gibi hayallerimizden vazgeçmemeliyiz. Çünkü hayallerimiz bir gün gerçek olacaktır" ifadelerini kullandı.

HAYALLERİMİN PEŞİNDEN KOŞACAĞIM

Yarışmada ikinci olarak ipi göğüsleyen Irmak Albay da "En büyük hayalim doktor olmak. 3 yıldır Akdeniz ateşi adlı genetik bir hastalıkla savaşıyorum. Bu hastalığın tedavisi sadece ilaçlarla oluyor. Ben de bir aşı geliştirmek istiyorum. Ben de Fatih Sultan Mehmed gibi azimli olacağım ve hayallerimin peşinden koşacağım. Defterime de birçok resimler çizdim. Fatih Sultan Mehmed Han'ın portresi, Kaplumbağa Terbiyecisi, Galata Kulesi bunlardan birkaçı" dedi.

MESCİD-İ AKSA'YI KORUMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIM

Yarışmada üçüncü olan Emirhan Saltık ise en büyük hayalinin mimar olmak olduğunu söyleyerek "Güzel yapıtlar yapmak istiyorum. Yoksullara bedava evler vermek istiyorum. Diğer bir hedefim de Mescid-i Aksa için. İsrail sürekli oraya saldırıyor. İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırmaması için bulutlara kadar açılıp kapanabilen bir duvar örmek istiyorum. Havadan saldırılar içinse bir alarm sistemi kurmak istiyorum. Bu konularda çalışmalar yapmak istiyorum. Ben de Fatih Sultan Mehmed gibi büyük başarılara imza atmak istiyorum" dedi.