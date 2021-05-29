İstanbul'un fethi'nin 568. yıldönümünde Ayasofya Camii ve Galata Kulesi'nde sky mapping gösterisi - Son Dakika

İstanbul'un fethi'nin 568. yıldönümünde Ayasofya Camii ve Galata Kulesi'nde sky mapping gösterisi
29.05.2021 23:00
İstanbul DHACumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde İstanbul'un Fethi'nin 568. yıldönümü kutlandı.
İstanbul DHA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde İstanbul'un Fethi'nin 568. yıldönümü kutlandı. Kutlama etkinlikleri kapsamında önce Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Ardından Türkiye'de ilk kez kullanılan gökyüzü video haritalama (sky mapping) teknolojisi ile Ayasofya Camii Galata Kulesi duvarlarında özel bir gösteri düzenlendi.
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