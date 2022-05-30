İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü kutlamaları - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü kutlamaları

30.05.2022 13:25
İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü kutlamaları

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü kapsabında etkinlik gerçekleştirildi.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü kapsabında etkinlik gerçekleştirildi.

Nurdağı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bulunan Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonundaki kutlama programısaygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, video gösterimi ve öğretmenlerin mehter marşı okumasıyla sona erdi.

Programa, Kaymakam Sinan Korkmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Taşova'da İstanbul'un fethinin 569. yılı kutlandı Taşova'da İstanbul'un fethinin 569. yılı kutlandı Bingöl'de kalp krizinden hayatını kaybeden emniyet müdürü için tören Bingöl'de kalp krizinden hayatını kaybeden emniyet müdürü için tören
Kaynak: AA

Gaziantep, İstanbul, Hisarcık, Nurdağı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü kutlamaları - Son Dakika


Son Dakika
19:19 Adına havale gelmediği için sinirlenen adam ekmek bıçağıyla banka müdürünün odasını bastı!
18:55 Galatasaray'dan transfer çalımı! Gol kralı Umut Bozok ile anlaşma sağlandı
18:35 Gaziantep'te şaşkına çeviren olay! Düğün salonunun tavanı çöktü, üst katta bulunan adam aşağı düştü
18:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonda görüştü! Sınır ötesi operasyon hazırlığı başlıyor
18:18 Üzerinde sadece sütyen varken canlı yayın yapan Kim Kardashian'ın göğüs uçları açıldı!
18:15 Malezya'da timsah dehşeti! Nehirden geçmek isteyen adamı ikiye böldü
18:13 Akhisarspor 3. Lig'e kadar düştü, kulübe kayyum atandı!
18:11 Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
17:45 Kılıçdaroğlu, RTÜK cezalarının ardından Erdoğan'a meydan okudu: Paramiliterlerin, mafyaların, derin devlet müptezellerin, aparatların beni durduramaz
17:13 Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in teknik direktörlük koltuğu için adayları Fatih Terim ve Okan Buruk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2022 19:29:16. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü kutlamaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement