İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü kutlamaları

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü kapsabında etkinlik gerçekleştirildi.
Nurdağı Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde bulunan Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonundaki kutlama programısaygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.
Öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, video gösterimi ve öğretmenlerin mehter marşı okumasıyla sona erdi.
Programa, Kaymakam Sinan Korkmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
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