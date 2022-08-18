İstanbul'un fethinde önemli rol üstlenen Fatih Dökümhanesi turizme kazandırılacak - Son Dakika
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İstanbul'un fethinde önemli rol üstlenen Fatih Dökümhanesi turizme kazandırılacak

18.08.2022 10:05
İstanbul'un fethinde önemli rol üstlenen Fatih Dökümhanesi turizme kazandırılacak

İstanbul'un fethinde kullanılan top ve güllelerin döküldüğü Fatih Dökümhanesi'nin, restorasyon çalışmaları ile turizme kazandırılması amaçlanıyor.

İstanbul'un fethinde kullanılan top ve güllelerin döküldüğü Fatih Dökümhanesi'nin, restorasyon çalışmaları ile turizme kazandırılması amaçlanıyor.

Kırklareli Valisi Birol Ekici başkanlığında çevrim içi gerçekleştirilen toplantıda, dökümhanede yürütülen çalışmalar ele alındı.

Ekici, toplantıda yaptığı konuşmada, Fatih Dökümhanesi'nin İstanbul'un fethinde önemli rol oynadığını söyledi.

Fetihte kullanılan toplarının dökümhanede hazırlandığını anımsatan Ekici, "Surların yıkılmasında en önemli unsur şahi toplarıdır. Şahi topları Demirköy ilçesindeki Fatih Dökümhanesi'nde döküldü. Burada biz özellikle dökümhane alanının turizme kazandırılması ve tarihin canlandırılması için çalışmalar yapıyoruz." dedi.

Dökümhane içerisindeki tarihi caminin Valilik ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilerek hizmete açıldığını anlatan Ekici, çevre düzenleme çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti.

Ekici, iki yıl önce dökümhaneye ulaşımın sağlandığı 2 kilometrelik yolun aslına uygun olarak taştan yapıldığını sözlerine ekledi.

Toplantıya İstanbul Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Gülsüm Tanyeli, Mimar Sinan Üniversitesinden Prof. Dr. Nurcan Yazıcı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Kaçar, mimar Çıngı Salman ile kurum müdürleri de katıldı.

Tarihi Fatih Dökümhanesi

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinde kullandığı toplar ve gülleler, tarihi Demirköy Fatih Dökümhanesi'nde yapıldı. Dönemin ileri teknolojisi kullanılan dökümhanede, 15. yüzyıl ortalarından 19. yüzyıl sonlarına kadar aralıksız üretim gerçekleştirildi.

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Fatih'te elektrikli scooter ile minibüs çarpıştı, kaza anları kamerada Fatih'te elektrikli scooter ile minibüs çarpıştı, kaza anları kamerada Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa
Kaynak: AA

Birol Ekici, Kırklareli, İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'un fethinde önemli rol üstlenen Fatih Dökümhanesi turizme kazandırılacak - Son Dakika

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