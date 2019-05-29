Son Dakika Haberleri: İstanbul'un fethinin 566'ncı yıl dönümü
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İstanbul'un fethinin 566'ncı yıl dönümü

1 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bugün, tıpkı 1453'ten itibaren olduğu gibi bazılarının hala İstanbul'un milletimizin elinde olmasından rahatsızlık duyduğunu görüyoruz.

İstanbul'un fethinin 566'ncı yıl dönümü, System.String[]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bugün, tıpkı 1453'ten itibaren olduğu gibi bazılarının hala İstanbul'un milletimizin elinde olmasından rahatsızlık duyduğunu görüyoruz. Fakat şurası kesin ve kat'idir ki, İstanbul'un fethini mümkün ve mukaddes kılan ruh hala diridir ve milletimiz fetih şuuruyla mücehhezdir." ifadesini kullandı.
Şentop, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, "Bugün, beldelerin anası, Türk ve İslam dünyasının kalbi, Asya'nın ve Avrupa'nın kemeri, dünyadaki bütün şehirlerin şahı olan İstanbul'un Hz. Peygamber tarafından müjdelenen fethinin 566'ncı yılı. Milletimize ve İslam alemine kutlu olsun." paylaşımında bulundu.
İstanbul'un fethinin bir destanın, bir dirilişin, şanı yüce Hz. Peygamber'in övgüsüne mazhar olmayı dilemiş bir müjdenin şeref menkıbesi olduğunu belirten Şentop, "Bu menkıbe, dünya tarihine yeni bir istikamet, milletimize vazgeçilmez bir mücadele ufku kazandırmıştır." görüşünü paylaştı.

İstanbul'un ve fethin manasının hakkıyla kavranması gerektiğini ifade eden Şentop, şunları kaydetti:
"İstanbul, milletimizin istinatgahı; fetih ise tarihin seyrinde milletimizin menzili ve güzergahıdır. İstanbul'un hakiki sahibi de fethin manasına vakıf, muhtevasına sadık, ruhuna merbut ve istikbaline layık olanlardır. Bugün, tıpkı 1453'ten itibaren olduğu gibi bazılarının hala İstanbul'un milletimizin elinde olmasından rahatsızlık duyduğunu görüyoruz. Fakat şurası kesin ve kat'idir ki, İstanbul'un fethini mümkün ve mukaddes kılan ruh hala diridir ve milletimiz fetih şuuruyla mücehhezdir.
Fethin yıl dönümünde gururla ve vazife hissiyle söylediğimiz şudur ki İstanbul, Hz. Peygamber'in fetih müjdesiyle milletimizin omuzlarına bıraktığı bir mukaddes vazifedir.
Bu vesileyle Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve fetihlerle yücelen şehitlerimizi rahmetle anıyor, fetih şuurunu muhkem bir iradeye dönüştüren aziz milletimizin İstanbul'u sahiplenişindeki kararlılığa olan inancımla İstanbul'un fethinin 566'ncı yıl dönümünü bir kez daha kutluyorum."
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:07 Kaynak: AA
İstanbul, Güncel
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