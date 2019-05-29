İstanbul'un fethinin 566'ncı yıl dönümü

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Kahraman ecdadımızın bıraktığı kutlu mirasın şuurunda olan eğitimciler olarak, Fatih'in ülküsü ve fethin ruhuyla bezenmiş nesiller yetiştirmek için bıkmadan, usanmadan, yorulmadan çalışacağız" dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Kahraman ecdadımızın bıraktığı kutlu mirasın şuurunda olan eğitimciler olarak, Fatih'in ülküsü ve fethin ruhuyla bezenmiş nesiller yetiştirmek için bıkmadan, usanmadan, yorulmadan çalışacağız" dedi.



Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan, İstanbul'un fethinin 566'ncı yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Geylan, mesajında, "Ne güzel bir komutanın, ne güzel bir ordunun mirasçılarıyız ki, bize bıraktıkları şerefin övüncünü asırlardır yaşıyoruz. İstanbul'un fethi, iman ve adanmışlığın timsali mübarek bir ordunun cesaretinin yanı sıra; aynı zamanda bilim, strateji ve büyük bir komuta dehasının müjdeli bir sonucudur. Yaklaşık beş asır Osmanlı Türk Devleti'ne payitaht olan İstanbul, adaletle hükmeden, medeniyetle inşa eden ve dünya tarihinin nadiren şahit olduğu büyük bir idarenin markası oldu. 566 yıl önce İstanbul'u fethederek yeni bir çağ açan, dünya tarihinin akışını değiştiren, Türk'ün ismini silinmemecesine tarihe kazıyan Fatih Sultan Mehmet Han ve kahraman ordusunu rahmet ve minnetle anıyorum. Kahraman ecdadımızın bıraktığı kutlu mirasın şuurunda olan eğitimciler olarak, Fatih'in ülküsü ve fethin ruhuyla bezenmiş nesiller yetiştirmek için bıkmadan, usanmadan, yorulmadan çalışacağız. Çünkü biliyoruz ki, Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. ve yine biliyoruz ki, milli şuur ve çağdaş donanımlarla bezenmiş nesillerimiz bilimde, fikirde, teknoloji ve sanatta daha nice fetihlere imza atacaklardır. Bu topraklara girdiğimiz andan itibaren Anadolu'yu Türk'e yurt kılan tüm şehitlerimizi, kahraman ecdadımızı şükran ve dualarla anıyorum. Ruhları şad olsun. İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü kutlu olsun" dedi. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Fatih Karagümrük 1. Lig'e yükseldi

Tarihi Galatasaray Adası'nda söküm çalışmalarına başlandı

Avrupa'nın en büyük göçmen kaçakçısı İstanbul'da yakalandı

Asker arkadaşı paylaştı! İşte Ekrem İmamoğlu'nun askerlik fotoğrafı