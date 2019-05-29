Son Dakika Haberleri: İstanbul'un fethinin 566'ncı yıl dönümü
Son Dakika Güncel Haber

İstanbul'un fethinin 566'ncı yıl dönümü

18 dakika önce

AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, İstanbul'un fethinin 566'ncı yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İstanbul'un fethinin 566'ncı yıl dönümü, System.String[]
AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, İstanbul'un fethinin 566'ncı yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Keskin, mesajında, Fatih Sultan Mehmet'in yeni bir çağ açarak Türk ve dünya tarihinin akışını değiştirdiğini belirtti.
İstanbul'un fethinin, siyasal, sosyal ve kültürel sonuçlarıyla dünya tarihinin akışını değiştirdiğini ifade eden Keskin, şunları kaydetti:
"İstanbul'un fethi, sadece fetih sürecindeki askeri başarılarla değil, Fatih Sultan Mehmet'in hoşgörü ve adalete dayanan yönetim anlayışıyla da tarihe geçmiş, müteakip süreçte de bu şehrin farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşadığı bir mekan haline gelmesine vesile olmuştur. Fatih Sultan Mehmet ve kahraman askerlerinin bizlere emaneti olan İstanbul, dünyanın en gözde şehirleri arasında yer almaktadır.
Kahraman ecdadımızın mirası, kadim medeniyetimizin sağlam temellerini oluşturan hoşgörü, kardeşlik ve adalet gibi yüce hasletler, bugün de bizleri daha parlak yarınlara ulaştıracak en büyük gücümüzdür."
Keskin, İstanbul'u bir Türk-İslam şehri yaparak çağı değiştiren, başta Fatih Sultan Mehmet olmak üzere fetihte yer alan kahraman ecdadı ve şühedayı rahmet ve minnetle andığını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:26 Kaynak: AA
AK Parti, Fatih Sultan Mehmet, Keskin, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu'ndan "Çocuğu tokatladı" diyen Bakan Soylu'ya: Bir hekim tavsiye ediyorum kendisine Adliyeye gelip teslim olan Kadri Gürsel, cezaevine götürüldü Hakimin, avukatın etek boyuna karışmasına Adalet Bakanı'ndan ilk yorum Hakim ile avukat arasındaki etek boyu tartışmasına tepki yağdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 16:44:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'un fethinin 566'ncı yıl dönümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]