Son Dakika Haberleri: İstanbul'un fethinin 566'ncı yıl dönümü
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İstanbul'un fethinin 566'ncı yıl dönümü

1 saat önce

Gülnar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından, İstanbul'un fethinin 566'ncı yıl dönümü dolayısıyla etkinlik yapıldı.

İstanbul'un fethinin 566'ncı yıl dönümü, System.String[]
Gülnar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından, İstanbul'un fethinin 566'ncı yıl dönümü dolayısıyla etkinlik yapıldı.
Okul Müdürü Ahmet Elmas, Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, İstanbul'un fethinin önemine dikkati çekti.
Vatan toprağının her bir karışının şehit kanıyla sulandığını belirten Elmas, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Programımıza katılan bütün konuklara teşekkür ediyorum." dedi.
Programda öğrenciler şiirler okurken, oynanan tiyatro oyunu katılımcılardan büyük alkış aldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:53 Kaynak: AA
Değerli Taş, Anadolu Lisesi, Gülnar, İstanbul, Güncel
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