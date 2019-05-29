Son Dakika Haberleri: İstanbul'un fethinin 566'ncı yılı Maltepe'de kutlanacak
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İstanbul'un fethinin 566'ncı yılı Maltepe'de kutlanacak

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul'un fethinin 566. yılı dolayısıyla bugün Maltepe sahilinde kutlama programı düzenleyecek.

İstanbul'un fethinin 566'ncı yılı Maltepe'de kutlanacak, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul'un fethinin 566. yılı dolayısıyla bugün Maltepe sahilinde kutlama programı düzenleyecek.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, programda 3D mapping, ışık ve lazerin birlikte kullanılacağı özel bir Fetih film gösterisi gerçekleştirilecek.
Bu kapsamda, 50 metre genişliğinde ve 10 metre yüksekliğinde kurulacak sahnede, yüksek çözünürlüklü projektörlerle gösterim yapılacak.
Yeni teknoloji hibrit ışık robotları, gökyüzü tarayıcıları ve ışık gösterileriyle mapping ve pyro şovları düzenlenecek. Bugün saat 21.30'da başlayacak programda, İBB Mehter Takımı da konser verecek.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:20 Kaynak: AA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Maltepe, İstanbul, Güncel
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