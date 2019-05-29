Son Dakika Haberleri: İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü
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İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü

1 saat önce

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, "İstanbul'un fethinin arkasında sarsılmaz bir iman ile muazzam bir taktiksel deha bulunmaktadır.

İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü, System.String[]
İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, "İstanbul'un fethinin arkasında sarsılmaz bir iman ile muazzam bir taktiksel deha bulunmaktadır." ifadesini kullandı.
Kopuz, İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümüne ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Kopuz, İstanbul'un fethinin arkasında her şeyden önce sarsılmaz bir iman ile muazzam bir taktiksel deha bulunduğunu belirtti.
İmkansız olarak görülen her başarı gibi bu fethin de büyük bir mücadele ve adanmışlığın eseri olduğunu aktaran Kopuz, şunları kaydetti:
"Gençliğinin başında, henüz 21 yaşında iken tarihin akışını değiştiren Fatih Sultan Mehmet'in büyük bir devlet adamı ve kumandan olmasının yanında matematikten edebiyata, hukuka kadar birçok alanda derin bir ilme sahip olması, tüm dünyada hayranlık uyandırdığı gibi özellikle gençlerimiz için de büyük bir ilham kaynağıdır. İstanbul'un fethinin 566. seneidevriyesinde, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) 'İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur' müjdesine nail olan ecdadımız Fatih Sultan Mehmet Han ve onun şanlı ordusunu rahmetle ve minnetle anıyorum."
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:14 Kaynak: AA
Fatih Sultan Mehmet, İstanbul, Ekonomi
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