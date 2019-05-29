Son Dakika Haberleri: İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü
Son Dakika Güncel Haber

İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü

43 dakika önce

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü, System.String[]
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Çomaklı mesajında, her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Mayıs'ta İstanbul'n fethinin yıl dönümünün heyecanını yaşadığını vurguladı.
Bu kutlu fetihle dünya tarihinde bir çağ kapanıp, yeni bir çağ açıldığını belirten Çomaklı, şunları ifade etti:
"Bu fetihle köklü medeniyetimiz insanlık tarihine damgasını vurmuştur. Tarihin dönüm noktalarından olan bu fetih, Türk milletinin yazdığı en şanlı, destanlardan biri olarak tüm Müslüman aleminin aklında ve gönlünde özel bir yere sahiptir. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in övgüsüne mazhar olarak bizlere dünya kenti İstanbul'u miras bırakan Fatih Sultan Mehmet Han'ın, onun kumandasındaki kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyor, İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümünün tüm milletimize kutlu olmasını temenni ediyorum."
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:36 Kaynak: AA
Şafak Ertan Çomaklı, Anadolu Üniversitesi, Çomaklı, İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Davutoğlu'nun Eski Danışmanı, İmamoğlu ile Askerlik Fotoğrafını Paylaştı Süleyman Soylu ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı Ekrem İmamoğlu'ndan "Çocuğu tokatladı" diyen Bakan Soylu'ya: Bir hekim tavsiye ediyorum kendisine Kadri Gürsel teslim olmak için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 15:19:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]