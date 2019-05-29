İstanbul'un fethinin 566. yıldönümünde Fatih Sultan Mehmet Han dualarla anıldı
1 saat önce
Fatih Sultan Mehmet Han, İstanbul'un fethinin 566. yıldönümü dolayısıyla kabri başında dualarla anıldı.
Fatih Sultan Mehmet Han
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:36 Kaynak: İHA
, İstanbul
'un fethinin 566. yıldönümü dolayısıyla kabri başında dualarla anıldı.
Fatih Camisi Haziresi içerisinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Han
Türbesi'nde gerçekleştirilen programa İstanbul Valisi
ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, İstanbul İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu
, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz
ve Vakıflar Bölge Müdürü Müslüm Sarı katıldı.
Türbede gerçekleştirilen program Kur'an tilavetiyle başlarken Fatih Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu'unun duasıyla sona erdi. - İSTANBUL
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